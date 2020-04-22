В СН анонсують позачергове засідання Ради, офіційного підтвердження ще немає

У Верховній Раді наразі немає офіційного розпорядження спікера Дениса Разумкова про позачергове пленарне засідання парламенту, повідомила Радіо Свобода представниця пресслужби Олена Мартиненко.

«Поки що розпорядження немає, як тільки буде... розпорядження, підписане головою Верховної Ради, тоді ми надамо офіційну інформацію», – сказала вона.

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Раніше 22 квітня заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила інформаційній агенції «Інтерфакс», що наступне позачергове пленарне засідання може відбутися в п’ятницю 24 квітня. Вона припустила, що таких засідань може бути й два.

За порядком денним парламенту, в робочі дні з 21 по 24 квітня народні депутати працюють в комітетах, комісіях і фракціях.

Попереднє позачергове засідання відбулося 16 квітня.