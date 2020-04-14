«Слуга народу» втрачає симпатиків, Порошенко заманює виборців Вакарчука – експерти про рейтинги

«Європейська солідарність» заманює виборців «Голосу». А партія «Слуга народу» розчарувала частину своїх виборців. Так політичні експерти оцінюють свіжі рейтинги партій.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися у неділю, найбільше голосів отримала б знову партія «Слуга народу». Друге місце за результатами опитування посіла б партія «Європейська солідарність». Такі результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг».

За даними соцдослідження, з нинішнійх парламентських політичних сили, рейтинг менший за прохідний бар’єр має лише партія «Голос».

За результами соціологічного опитування, проведеного 10-12 квітня цього року, з респондентів, які мають намір голосувати і визначилися зі своїм вибором, готові підтримати:

«Слугу народу» – 38,1%;

«Європейську солідарність» – 15,4%;

«Опозиційну платформу - За життя» – 14,1%;

«Батьківщину» – 9,1%;

«Голос» – 3%.

При цьому 20% опитаних не визначилися зі своїм вибором.

Джерело розчарування

Не швидко, але впевнено падає підтримка партії «Слуга Народу». Це відбувається, насамперед, через те, що успіх цієї команди ґрунтувався на надмірних очікуваннях виборців. Оскільки такі сподівання не виправдалися, то прийшло очікуване розчарування, а тому відбувається падіння рейтингу цієї політичної сили. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить професор політології Києво-могилянської академії, науковий директор «Фонду демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» Олексій Гарань.

На його думку, розчарування додає і ситуація із пандемією коронавірусу і карантином, оскільки виборці бачать неефективність дій влади. У таких умовах логічно, що набирає рейтингів опозиційна політична сила, яка найбільш чітко формулює свої позиції – «Європейська солідарність», зауважує політолог.

Вакарчук виконав свою функцію, коли завів до Ради команду фахівців і експертів

«Щодо «Голосу», якщо говорити про падіння рейтингу, то це пов’язано із тим, як українці сприймають партії.

«Голос» має чітку ліберальну позицію, а в Україні лібералам завжди було важко отримати електоральну підтримку.

Для більшості партій потрібен чіткий лідер, який би відповідав сподіванням. Команда «Голосу» має добрих експертів і вони добре працюють у Верховній Раді, але є розчарування діями Святослава Вакарчука. Люди не відчувають різниці між своїми сподіваннями на лідера і тим як фракція працює у парламенті.

«Вакарчуку слід було бодай лишитися почесним головою партії. Тоді було б зрозуміло, що партією керує менеджер, а Вакарчук лишається лідером. Але зрозуміло, що Вакарчук виконав свою функцію, коли завів до Ради команду фахівців і експертів. Але загал цього не розуміє», – каже Гарань.

Перетікання електорату

У партії «Голос» поменшало симпатиків саме черес те, що їх побільшало у «Європейської солідарності». Ці дві політичні сили мають практично спільний електорат. Але завдяки більш конкретно вираженій позиції партія п’ятого президента України Петра Порошенка отримала можливість повернути собі симпатії виборців, які свого часу поклали надії на партію Святослава Вакарчука. Про це Радіо Свобода говорить керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Крім того, на думку політичного експерта, «Європейська солідарність» потужніше працює з політтехнологічної точки зору.

Що стосується «просідання» «Слуги народу», то це буде набирати все більших і більших темпів



«Що стосується «просідання» «Слуги народу», то це буде набирати все більших і більших темпів. Тому що рейтинги, які ми побачили зараз, вони є інерційними. Збиралася інформація раніше, до прийняття певних рішень. Карантин також поки впливає. Особливо це зосереджено на великих містах. А багато людей, які голосують за «Слугу народу», живуть у великих містах. Але екстраполювати ці речі на майбутні місцеві вибори не варто. На цих виборах рейтинги «Слуги народу» будуть на багато меншими, ніж ті, що ми бачимо зараз.

У «Батьківщини», у «Опозиційної платформи – За життя» – сталий електорат. Їм немає куди рости, бо вони не пропонують чогось кардинально нового, щоб залучити нових виборців. Але динаміка рейтингів тривати. Бо буде відтік від «Слуги народу» і цим намагатимуться скористатися усі решта політичних партій. Крім того, будуть з’являтися нові «темні конячки»», – припускає Рейтерович.

Прагнення виборців

Втім, нині рейтинги партій не відображають прагнень виборців. Адже самі партії, крім отримання влади як такого, не мають чітких цілей на майбутнє і стратегій досягнення таких цілей, зауважує у розмові з Радіо Свобода експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Сергій Дацюк. За його словами, до найближчих виборів рейтинги українськиї, зокрема, парламентських партій можуть істотно змінитися.

Сьогодні одній групі довіряють, за пару місяців це буде інша група. І це ніяк не впливає на наше майбутнє



«Партії в Україні перетворилися на інститути, які утримують владу. Але вони не ведуть досліджень, вони не слідкують за публікаціями, у в середині партій немає теоретичних дискусій. Взагалі не зрозуміло чим вони займаються. Відтак рейтинги не говорять про те, як буде змінюватися країна. Рейтинги говорять лише про те, що якась група має більшу довіру населення. Але це не означає, що вона має вивірене теоретико-практичне знання чи експертне бачення, стратегію. Це означає тільки, що сьогодні одній групі довіряють, за пару місяців це буде інша група. І це ніяк не впливає на наше майбутнє. На останніх виборах були політичні сили, які намагалися розробити концепти, запропонувати стратегічні бачення, провести публічні дискусії. Але таких сил було мало і їх не почули. Тому я і кажу, що рейтинги нічого не означають», – наголошує Дацюк.

Тим часом українці мають різні погляди на те, хто є основним опонентом чинної влади. Під час опитування проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» на запитання: «Хто, на Вашу думку, зараз є реальною опозицією до нової влади в Україні?», 25,5% опитаних назвали партію «Європейська солідарність»; 22,5% – ОПЗЖ; 16,7% – «Батьківщина» та 5,5% - партію «Голос».

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