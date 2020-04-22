«Природа настільки очистилась, що в уряд повернувся Саакашвілі» (огляд соцмереж)

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив повідомлення у ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді.

За словами Саакашвілі, він має намір представити у Верховній Раді «свої пропозиції щодо невідкладних змін», необхідних, за його словами, з огляду на «дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю», який чекає країну.

Як зустріли таку новину соціальні мережі? Чи зраділи поверненню Саакашвілі в українську політику? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

«Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віцепрем’єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем’єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов’язані з моєю можливою роботою в уряді», – написав Саакашвілі у фейсбуці 22 квітня.​

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила виданню НВ, що Саакашвілі має намір прийти на засідання їхньої фракції 24 квітня і представити свою програму.

Втім, радість від такої перспективи розділили не всі. Депутат VIII скликання парламенту Борислав Береза написав: «Якщо хтось і може прискорити обвал Зеленського, то це Міхеїл Саакашвілі».

Політолог Володимир Фесенко пише про те, що призначення Саакашвілі для президента України може стати повторенням помилки Петра Порошенка.

Політолог Євген Магда пише, що у Володимира Зеленського тепер остаточно закінчились гравці на лаві запасних.

Дехто з цією думкою погоджується – таке призначення може виглядати як відчайдушний крок Володимира Зеленського.

Журналіст Сергій Руденко нагадує про цікавий факт із біографії Саакашвілі.

Деякі користувачі соціальних мереж просто засвідчили свою готовність слідкувати за новинами навколо призначення Саакашвілі. Серед них – речниця ексгенпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Декого ж цікавить, як давнім опонентам Міхеїлу Саакашвілі та міністру внутрішніх справ Арсену Авакову буде працювати знову в одній команді.

Втім, деякі користувачі соціальних мереж раділи можливому призначенню Саакашвілі.

Дехто ж просто жартує.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.