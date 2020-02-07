ДБР повідомило про підозру експрикордонникам через видворення Саакашвілі до Польщі у 2018 році

Слідчі Державного бюро розслідувань після обшуків на Одещині і в Києві повідомили про підозру в перевищенні влади або службових повноважень колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України.

«Слідством встановлено, що колишній керівник Департаменту оперативної діяльності адміністрації Державної прикордонної служби України і окремого відділу адміністрації Державної прикордонної служби України, організували незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі і його переміщення до Республіки Польща у лютому 2018 року», – йдеться в повідомленні ДБР.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

19 листопада 2019 року Верховний суд визнав законною реадмісію Саакашвілі до Польщі.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.