Саакашвілі планує оскаржити у Страсбурзі рішення суду про законність його реадмісії

Експрезидент Грузії, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі заявляє, що оскаржить рішення українського суду, який визнав законною його реадмісію до Польщі.

Він написав про це у фейсбуці, реагуючи на рішення Верховного суду.

«Звісно, я оскаржу це рішення в Страсбурзі, де 100% виграю, але це беззаконня, вчинене Верховним судом, ще раз показує наскільки все ще сильний вплив має Порошенко у всіх держструктурах України. І наскільки ця система буде всіляко противитися і підривати починання президента і його команди», – написав Саакашвілі.

19 листопада Верховний суд «залишив без задоволення касаційну скаргу Міхеіла Саакашвілі у справі за його позовом до адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними і скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача до Польщі. Позивач просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення позивача до країни попереднього перебування».

Верховний суд залишив у силі рішення судів попередньої інстанції. Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення. Вона є остаточною та оскарженню не підлягає.

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня цього року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений із країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.