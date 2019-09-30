Саакашвілі хоче повернутися в Грузію до виборів там

Експрезидент Грузії й колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що повернеться до Грузії до проведення там парламентських виборів у 2020 році.

«У наступному році в Грузії за графіком повинні відбутися парламентські вибори. І, попри загрозу арешту і не тільки арешту зі сторони проросійського режиму олігарха Іванішвілі, а й зі сторони Лаврова, який два дні тому почав вимагати припинити мою активність у Грузії, я обов’язково повернуся туди до виборів і допоможу народу розібратися з олігархом», – написав Саакашвілі у фейсбуці.

За словами Саакашвілі, зараз він перебуває в Одесі й «активно» займається «місцевою проблематикою».

Партія Міхеїла Саакашвілі «Рух нових сил» брала участь у позачергових парламентських виборах в Україні у липні цього року.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​ до травня 2019 року.

Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29 травня цього року – напередодні Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство, якого його позбавив попередній президент України Петро Порошенко.

У червні 2018 року в Грузії заочно засудили Саакашвілі до шести років позбавлення волі в справі про побиття колишнього опозиційного депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Тбіліський міський суд визнав експрезидента Грузії винним за звинуваченням в умисному нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в зловживанні владою із застосуванням насильства.