Волкер попередив про ризик відкату від демократії в Грузії

Колишній посол США в НАТО Курт Волкер заявляє, що ніколи не бачив Грузію такою політично розділеною, і попередив, що країна може відступити від досягнутого демократичного прогресу.

«Є ризик відкату. Президентські вибори, що відбулися минулого року, мали безліч недоліків», – заявив на конференції у Вашингтоні 23 вересня Курт Волкер, який обіймав посаду посла США в НАТО під час російсько-грузинської війни в серпні 2008 року.

Волкер – нині виконавчий директор Інституту Маккейна і спецпредставник США в Україні на громадських засадах.

За його словами, Грузія має достатньо часу для вирішення політичних потрясінь до того, як вона проведе парламентські вибори наступного року.

«Переконайтесь, що парламентські вибори 2020 року будуть найбільш вільними, справедливими, найчистішими, що коли-небудь відбувалися в Грузії. Це має бути мета», – сказав Волкер.

Антиросійські протести тривають у Тбілісі від 20 червня. Демонстрації почалися після того, як депутат Державної думи Росії, комуніст Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

20 вересня на вулиці вийшли тисячі людей, протестуючи проти Бідзіни Іванішвілі, бізнесмена-мільярдера і колишнього прем’єр-міністра, якого критики звинувачують в управлінні країною з-за лаштунків.

Цього місяця опозиція, антиурядові активісти та їхні прихильники різко критикували рішення про обрання новим прем’єр-міністром голови МВС Ґіорґі Ґахарії, відставки якого вимагали на мітингах у червні.