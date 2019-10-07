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07 Жовтень 2019, Київ 12:21
Новини | Політика

Військова прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому минулого року

Міхеїл Саакашвілі

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Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у лютому 2018 році, повідомила пресслужба у понеділок Головної військової прокуратури.

«До Головної військової прокуратури надійшла заява від колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвіллі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого 2018 року», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що через заяву відкрили кримінальне провадження.

/**/ /**/ /**/ За словами Саакашвілі, зараз він перебуває в Одесі й «активно» займається «місцевою проблематикою»
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Саакашвілі хоче повернутися в Грузію до виборів там

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня цього року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

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