Військова прокуратура розслідує видворення Саакашвілі з України у лютому минулого року

Головна військова прокуратура розслідує видворення з України колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі у лютому 2018 році, повідомила пресслужба у понеділок Головної військової прокуратури.

«До Головної військової прокуратури надійшла заява від колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Заява про викрадення і насильницькі дії щодо Саакашвіллі та незаконного його переміщення через державний кордон України до Польщі 18 лютого 2018 року», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що через заяву відкрили кримінальне провадження.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня цього року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.