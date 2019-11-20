Верховний Суд визнав законною реадмісію Саакашвілі до Польщі

Верховний Суд України визнав законними дії суб’єктів владних повноважень щодо реадмісії Міхеіла Саакашвілі до Польщі. Про це повідомляє пресслужба суду.

Засідання відбулося 19 листопада.

«Верховний Суд залишив без задоволення касаційну скаргу Міхеіла Саакашвілі у справі за його позовом до Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Міністерства внутрішніх справ України стосовно визнання незаконними та скасування рішення та вчинення дій щодо реадмісії позивача до Республіки Польща. Позивач просив визнати незаконними дії цих органів влади від 12 лютого 2018 року щодо виконання рішення компетентного органу про повернення позивача до країни попереднього перебування», – мовиться у повідомленні.

ВС залишив у силі рішення судів попередньої інстанції. Постанова набрала законної сили з моменту її ухвалення. Вона є остаточною та оскарженню не підлягає.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня цього року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.