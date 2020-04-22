Карантин: Кабмін збирається на засідання (трансляція)

Кабінет міністрів під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля зібрався на засідання 22 квітня. Початок засідання був анонсований на 13 годину.

На цьому засіданні уряд може продовжити карантин до 12 травня. Водночас в уряді не виключають послаблення карантинних обмежень – після 24 квітня можуть відкрити парки, музеї, бібліотеки.

Радіо Свобода транслює засідання уряду наживо.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонено роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежено рух транспорту. Працюють магазини продуктів та побутових товарів, а також аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні Кабінет міністрів запровадив жорсткіші правила карантину: у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора на обличчі, ходити групами більше ніж по двоє та відвідувати парки, сквери або ж прибережні зони.