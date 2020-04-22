Шмигаль: транспорт запускатимуть поетапно і не раніше 11 травня

Роботу громадського транспорту будуть відновлювати поетапно, але наразі невідомо, коли це станеться. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Транспорт, скоріше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але за певних умов та соціальної дистанції. Потім перейдемо до міжміського, аж потім до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень чи глобальних залізничних перевезень», – пояснив Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що поки не може сказати, коли почнуть знімати обмеження.

«Ми розуміємо, що масові перевезення груп людей у замкнених просторах – це один із найсерйозніших ризиків. Тому зняття обмежень в цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно і запроваджувати дуже обережно. Візьмемо метро – це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору людину за цих умов за тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро. Тому, щоб не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня», – сказав очільник уряду.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 424 людини вже одужали, 174 померли.

21 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що його відомство пропонує подовжити карантин до 12 травня, але водночас запровадити певні послаблення, серед них – дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.