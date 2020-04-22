Штат Міссурі подав позов до Китаю через пандемію коронавірусу

Генпрокурор американського штату Міссурі подав позов у суд США проти Китаю. Ерік Шмітт звинувачує Пекін у приховуванні інформації про новий коронавірус, що, на його думку, завдало шкоди населенню штату.

У позові йдеться про те, що саме Китай несе відповідальність за виникнення пандемії, якій можна було запобігти. Шмітт вважає, що китайській владі слід було швидше закрити країну. Він також звинувачує китайську владу в тому, що вона змусила замовкнути інформаторів, які намагалися попередити про способи передачі коронавірусу від людини до людини.

Міссурі, як наголошено в позові, ситуація завдала, в тому числі, економічних збитків, викликавши різке зростання безробіття.

У Сполучених Штатах проти Китаю подано ще кілька приватних позовів, повідомляє агентство Reuters. Крім цього, телерадіомовна компанія ABC повідомила, що троє жителів Нью-Йорка звернулися до суду зі скаргою на Всесвітню організацію охорони здоров’я. Вони звинуватили її в змові з Пекіном – при інформуванні про пандемію.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове припинення фінансування ВООЗ, звинувативши організацію в «провалах управління» у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції. На думку Трампа, ВООЗ надмірно довіряла Китаю й упустила можливість зупинити пандемію на початку її розвитку.

У ВООЗ ці твердження пізніше відкинули. Американський президент також попередив Китай, що його чекають наслідки, якщо з’ясується, що він свідомо допустив спалах, який переріс у пандемію. Трамп не раз підкреслював, що не довіряє офіційній китайській статистиці щодо хворих на COVID-19.

Сумніви в діях Пекіна на ранніх стадіях епідемії висловлюють представники обох провідних політичних партій США.

Демократи при цьому звинувачують самого президента-республіканця в тому, що він применшує небезпеку коронавірусу і не зміг достатньо підготувати країну до епідемії.

На адресу американської адміністрації звучать докори в недостатньому тестуванні населення, в нестачі медичного обладнання.

За кількістю хворих і жертв COVID-19 США залишаються на першому місці в світі – майже 820 тисяч тих, що заразилися, і понад 45 тисяч померлих.