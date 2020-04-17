Трамп оголосив план завершення карантину: «крок за кроком»

Президент США Дональд Трамп оголосив план із поступового виходу країни з обмежувальних заходів, запроваджених для боротьби з поширенням коронавірусу. Через ці заходи 22 мільйони американців вже втратили роботу.

Під час пресконференції 16 квітня Трамп заявив, що вся країна відразу не відкриється. «Ми будемо робити обережно крок за кроком», – сказав президент.

Керуватимуть процесом губернатори штатів. Деякі штати зможуть відкритися швидше, ніж інші, бо не зазнали значного впливу коронавірусу.

За словами Трампа, губернатори, які вважатимуть, що їхній регіон має залишитися закритим, зможуть вживати відповідних дій, а ті, хто захоче відкритися, отримають «свободу і вказівки для виконання цього завдання».

З плану стає зрозуміло, що повернення до нормального життя буде набагато більш тривалим процесом, ніж спочатку припускав сам Дональд Трамп, при цьому адміністрація попереджає, що деякі заходи з соціального дистанціювання, можливо, залишаться в силі до кінця 2020 року, щоб запобігти новому спалаху COVID-19, пише «Голос Америки».

У районах зі сприятливою ситуацією – за умови зниження темпів інфікування і масового тестування населення – почнеться триетапне поступове відкриття підприємств і шкіл. Кожна фаза триватиме не менше ніж 14 днів, щоб переконатися в тому, що ослаблення заходів не сприяє зростанню передачі вірусу.

На першому етапі план рекомендує суворе соціальне дистанціювання для всіх людей. Не рекомендуються масові зібрання більше ніж 10 осіб, не рекомендуються також поїздки, які не стосуються роботи і не мають екстреного характеру.

На другому етапі пропонують максимально збільшити соціальне дистанціювання там, де це можливо, і обмежити масові зібрання не більше ніж 50 людей. Поїздки на другому етапі можуть поновитися. Третій етап передбачає, що більшість американців повернуться до нормального життя, акцент при цьому робитиметься на своєчасне виявлення й ізолювання всіх нових випадків зараження.

Трамп зробив оголошення після виходу даних, які засвідчили, що минулого тижня ще 5,2 мільйона американських працівників подали прохання про допомогу по безробіттю. Раніше про таку допомогу попросили близько 17 мільйонів людей.

Деякі представники галузі охорони здоров’я, губернатори і керівники бізнесу попередили, що потрібно більше тестів і захисних засобів, перш ніж вони можуть почати скасовувати обмеження.

У США зафіксували майже 33 тисячі смертей і понад 667 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, що є найвищим показником у світі, за даними університету Джонса Гопкінса.