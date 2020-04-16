Трамп оголосить план скасування обмежень у зв’язку з COVID-19

Президент США Дональд Трамп 16 квітня має оголосити план зі зняття обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу.

«Боротьба триває, але дані свідчать, що країна пройшла пік із нових випадків», – сказав Трамп на брифінгу 15 квітня. Він додав, що обнадійливі події дозволяють «доопрацювати правила для штатів щодо відкриття країни».

Нові вказівки, які, як очікується, будуть оголошені на пресконференції, будуть спрямовані на те, щоб зменшити обмеження у районах із низьким поширенням коронавірусу, зберігаючи їх у значно уражених місцях. Рішення, яких кроків вживати і коли, лежатимуть на губернаторах.

Майже всі американці протягом кількох тижнів, згідно з розпорядженням влади, були вдома, і щонайменше 17 мільйонів втратили роботу через економічні наслідки пандемії.

Від спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19 у США померли понад 30800 людей, більше ніж 638 000 – заразилися.

Напередодні Єврокомісія запропонувала план скасування обмежень у зв’язку з COVID-19 для країн ЄС.