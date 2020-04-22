В Естонії відкликають підручник із «російським» Кримом

Міністерство освіти і науки Естонії відкликає з обігу підручник англійської мови, в якому Крим вказаний як частина території Росії. Видавництво має виправити розміщену в підручниках два роки тому карту світу, яку автори знайшли в інтернеті, повідомляє естонський портал телерадіомовлення ERR.

Вказується, що в 2018 році видавництво Studium випустило підручник англійської мови в серії I Love English з картою світу, де анексований Крим визначений як частина території Росії.

Це виявили представники Конгресу українців Естонії, які в квітні цього року звернулися до видавництва і Міністерства освіти і науки.

«Дуже хотілося б, щоб Міністерство освіти поставилося до цього питання з усією серйозністю і провело розслідування з метою недопущення подібних ситуацій в подальшому. Можливо, була допущена помилка з боку видавництва, яке зобов’язане контролювати випуск друкованої продукції. Але зовсім незрозуміло, яким чином карта Європи з неправильними кордонами могла потрапити в підручник», – сказала виданню глава конгресу Віра Коник.

Директор видавництва Ааво Кеннік заявив, що шкодує про інцидент, і запевнив, що йдеться «про прикре непорозуміння без зловмисного наміру».

«І нас, і міністерство, й інші структури про це поінформував пильний громадянин, якому ми відразу відповіли. Через день-два ми зробили відповідні виправлення на своїй домашній сторінці і вибачилися за те, що сталося. Ми також збиралися відправити тим, хто отримав ці підручники, нові сторінки – замість тих, на яких були допущені помилки. Однак Міністерство освіти просить нас провести повну заміну підручників», – сказав представник видавництва.

Його інформацію підтвердив керівник Міносвіти Естонії Март Лайдметс.

«У даному випадку інформація в підручнику неправильно, тому що Естонія не визнає окупацію й анексію Кримського півострова», – пояснив він.

Міжнародні організації визнали окупацію й анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.