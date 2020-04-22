Шмигаль: наступні два роки будемо жити в умовах протистояння коронавірусу

Навіть після закінчення карантину Україна продовжить свою боротьбу з коронавірусом. Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«ВООЗ передбачає, і ми з цим погоджуємося, що наступні два роки ми будемо жити в умовах протистояння цій хворобі і збереження життя та здоров’я наших людей. Тому тут не має бути ілюзій, що в травні місяці закінчився карантин і ми всі вийшли і все забули», – наголосив Шмигаль.

Він зазначив, що країни, де минув перший пік захворюваності, «сьогодні стоять на порозі наступних піків».

«В тому числі в Китаї є повторні хвилі. І в інших країнах, які ніби першу хвилю пройшли і ніби вже її здолали, сьогодні вже спостерігають за початком другої хвилі захворюваності. Тому ілюзії, що Україні вдалося втримати першу хвилю і все в порядку, немає. Потрібно вчитися жити в нових умовах», – заявив прем’єр.

Станом на ранок 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19. Протягом 21 квітня отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки. Загалом 424 людини вже одужали, 174 померли.

21 квітня голова МОЗ Максим Степанов повідомив, що його відомство пропонує подовжити карантин до 12 травня, але водночас запровадити певні послаблення, серед них – дозволити відвідувати парки, музеї та бібліотеки, однак з дотриманням обмежень.