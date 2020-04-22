Саакашвілі підтвердив, що йому пропонують посаду віцепрем’єра з реформ

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив повідомлення у ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді.

«Для мене велика честь отримати від президента Зеленського пропозицію стати віце-прем’єром уряду України з питань реформ. У мене також була дуже змістовна і корисна розмова з прем’єр-міністром Шмигалем, протягом якої ми детально обговорили всі питання, пов’язані з моєю можливою роботою в уряді», – написав Саакашвілі у фейсбуці 22 квітня.

За словами Саакашвілі, він має намір представити у Верховній Раді «свої пропозиції щодо невідкладних змін», необхідних, за його словами, з огляду на «дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю», який чекає країну.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила виданню НВ, що Саакашвілі має намір прийти на засідання їхньої фракції 24 квітня і представити свою програму.

Наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. Саакашвілі 10 вересня 2017 року потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.

19 листопада 2019 року Верховний суд визнав законною реадмісію Саакашвілі до Польщі.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го (коли був видворений з країни)​. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.