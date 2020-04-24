Зустріч Міхеїла Саакашвілі з фракцією «Слуга народу» – трансляція

Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії й ексголова Одеської ОДА, 24 квітня зустрічається із депутатами фракції «Слуга народу». Він спробує переконати депутатів підтримати його кандидатуру на посаду віцепрем’єра з питань реформ.

Раніше Саакашвілі заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому посаду віцепрем'єра з питань реформ.

24 квітня о 13:00 Верховна Рада проводитиме позачергове засідання. Питання про кандидатуру Саакашвілі у порядку денному поки що немає.

Як заявила Радіо Свобода заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, ця політсила планує визначитися щодо кандидатури Саакашвілі після зустрічі з ним перед позачерговим засіданням парламенту.

22 квітня видання «НВ» та «Українська правда» повідомили з посиланням на свої джерела, що фракція «Слуга народу» розглядає призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем’єр-міністра з питань реформ. Згодом цю інформацію підтвердив сам Саакашвілі.

Колишній президент Грузії та ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 29 травня 2019 року повернувся в Україну, де він не був з лютого 2018-го. 28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, яке той втратив у липні 2017 року, що було зафіксовано указом тодішнього президента Петра Порошенка.