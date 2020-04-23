У Зеленського вже настав «етап Саакашвілі» – міжнародні коментатори про можливе призначення в уряді України

Численні західні оглядачі та медійники коментують повідомлення про те, що експрезидент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі, може обійняти посаду в українському уряді. В Офісі президента України заявили, що Володимир Зеленський провів зустріч із Саакашвілі на тему «його бачення можливої допомоги в розвитку України».

«Це те, що сьогодні потрібно Україні: реальний лідер-реформатор з чітким вектором, який здатен розворушити ситуацію і досягнути результату», – твітує дослідник аналітичного центру Atlantic Council, член наглядової ради «Укрзалізниці» Андерс Ослунд.

Саакашвілі відомий в Україні своїм конфліктом із п'ятим президентом Петром Порошенком та вимушеним від'їздом з країни. Повернення Саакашвілі відбулося за президентства Зеленського.

Це хороші новини, принаймні тому, що це дратує Путіна

«Повернення Саакашвілі як віцепрем'єра, який триматиме Україну на шляху реформ – це хороші новини, принаймні тому, що це дратує Путіна», – твітує американська оглядачка Даєн Френсіс.

Інші ставляться до повідомлень про можливе майбутнє Саакашвілі в уряді України більш скептично, вказуючи на те, що президент України, як видається, відчуває кадровий голод.

От вони – «нові обличчя», які Зеленський обіцяв рік тому!

«От вони – «нові обличчя», які Зеленський обіцяв рік тому!», – твітує політичний аналітик Алекс Кокчаров, який раніше критикував президента України Зеленського.

«Через рік після початку президентства Зеленського схоже, що ми вже досягнули етапу призначення Саакашвілі....», – твітує кореспондент BBC в Україні Джон Фішер.

Між тим, переважна більшість коментарів присвячена здатності Саакашвілі знову і знову повертатись до політичного життя.

Дослідник-міжнародник Макс Фрас порівняв Саакашвілі із героєм гри «Супер Маріо», який впевнено проходить складні рівні.

«Ніколи не припиню дивуватись тому, скільки ще нових глав у політичній кар'єрі Міхеїла Саакашвілі – через 7 років після того, як він залишив посаду президента!», – твітує журналіст Financial Times Макс Седдон.

Саакашвілі у середу заявив, що отримав від Зеленського пропозицію стати віцепрем'єром в уряді. Саакашвілі заявив з цього приводу, що сподівається «годитись народу України, зробивши щось корисне для людей».