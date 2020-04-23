Радіо Свобода Daily: Саакашвілі може отримати посаду в уряді – реакції

Саакашвілі можуть призначити віцепрем’єром з питань реформ в Україні

Колишній президент Грузії й ексголова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі підтвердив повідомлення у ЗМІ про те, що президент Володимир Зеленський запропонував йому стати віцепрем’єром із питань реформ в українському уряді.

За словами Саакашвілі, він має намір представити у Верховній Раді «свої пропозиції щодо невідкладних змін», необхідних, за його словами, з огляду на «дуже складний період і в економіці, і в цілому по життю», який чекає країну. Із питанням про його призначення «Слуга народу» остаточно визначиться у п’ятницю.

Як зустріли таку новину соціальні мережі? Чи зраділи поверненню Саакашвілі в українську політику? Радіо Свобода зібрало перші реакції.

Бойовики на камеру обстрілюють позиції ЗСУ реактивними ракетами

У квітні 2020 року на ютуб-каналі російського журналіста Олександра Сладкова з’явилося відео з позицій бойовиків російських гібридних сил в районі Горлівки. На відео зафіксовано, як бойовики обстрілюють позиції Збройних сил України з ракетної установки «Партизан». На відео також потрапляє карта, за якою бойовики коригують вогонь по позиціях ЗСУ. Позиції, що відмічені на карті, розташовані біля селищ Бахмутка, Бондарівка та Дача – лише за 2-3 кілометри на північ від Зайцевого.​ ​

Поліція відкрила провадження через заяву мера Франківська

Поліція відкрила провадження через заклики мера Івано-Франківська Романа Марцінківа вивезти ромів на Закарпаття. 21 квітня він заявив: «Цигани, ні, вірніше, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?».

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилися їхати.

У відповідь Марцінків сказав: «Що значить відмовилися?.. А чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус. Чому не запакували і не відвезли?»

Дайджест COVID-19

Кабінет міністрів продовжив карантин до 11 травня​. Його завершення можливе, за словами прем’єра Шмигаля, «за сприятливої епідеміологічної ситуації»​.

У Києві на карантин закривають ще один монастир – Покровський Голосіївський чоловічий монастир УПЦ (МП). Там виявили 12 нових випадків коронавірусу.

У Запоріжжі та Одесі відбулися акції на підтримку малого та середнього бізнесу, який був змушений тимчасово припинити роботу на час карантину.

Падіння цін на нафту стало шоком для світової економіки і сильно вдарило по Росії

Світова економіка зазнала ще одного безпрецедентного удару на тлі того, як карантинні заходи по цілому світу спричинили історичне падіння цін на нафту в США 20 квітня. Ціни на акції на світових біржах стали вразливими після того, як деякі трейдери, які купили американські контракти на травень, власне, платили іншим за те, аби лише вони забрали цю нафту, якої стало забагато у сховищах. Це спричинило те, що видобута у США нафта вперше за всю історію мала ціну $0. Ціна нафти марки Brent та російської нафти Urals також значно впала після негативних цін на нафту у США. Які це матиме наслідки – читайте у матеріалі.

10 тез фільму Зеленського: про що говорив президент і про що не згадав

Перший рік президентства Володимира Зеленського його офіс вирішив підсумувати 50-хвилинним фільмом , який насправді виявився монологом із перервами на новинну хроніку. В цьому монолозі президент згадує найбільші, на його думку, здобутки за рік каденції, звинувачує старі кадри в гальмуванні реформ і підсумовує, що ні про що не шкодує. Зокрема, він переконаний, що за його каденцію вдасться завершити війну на Донбасі та збирається створити державну авіакомпанію «на рівні Turkish Airlines». Радіо Свобода виділило 10 основних тез із монологу Зеленського.

Українське кіно на фестивалі Docudays: що варто переглянути?

Через карантин 17-й міжнародний фестиваль із прав людини Docudays UA цьогоріч змушений відбуватись в онлайн-форматі з 24 квітня по 3 травня. Втім, програма обіцяє бути настільки захопливою, що такий формат дозволить фізично переглянути більше очікуваних фільмів. Радіо Свобода вирішило зробити путівник по фільмах українського виробництва або ж за участю України, аби глядачі не загубились у різноманітті запропонованих до перегляду стрічок.

Проводьте час на карантині з користю!

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