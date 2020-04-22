Падіння цін на нафту стало шоком для світової економіки і сильно вдарило по Росії

Світова економіка зазнала ще одного безпрецедентного удару на тлі того, як карантинні заходи по цілому світу спричинили історичне падіння цін на нафту в США 20 квітня. Ціни на акції на світових біржах стали вразливими після того як деякі трейдери, які купили американські контракти на травень, власне, платили іншим за те, аби лише вони забрали цю нафту, якої стало забагато у сховищах. Це спричинило те, що видобута у США нафта вперше за всю історію мала ціну $0. Ціна нафти марки Brent та російської нафти Urals також значно впала після негативних цін на нафту у США.

Подаємо відповіді на деякі питання стосовно падіння цін на нафту у США і що це означає.

Пандемія коронавірусу внесла сум’яття до глобального попиту на нафту, поставки перевершили попит, а сховища нафти по всьому світу заповнені майже цілком.

Через основоположні ринкові принципи пропозиції та попиту, трейдерам зараз важко знайти покупців, які б хотіли купити майбутні контракти (ф'ючерси) на сиру нафту на травень та червень. Це спричинило різке падіння цін на нафтові ф'ючерсні контракти.

Ціна за барель сирої нафти марки Brent з Північного моря впала майже на $12 21 квітня на червневі поставки. Отже ціна становила лише $17 за барель, що є найнижчим показником за 18 років.

Від пікової ціни у січні цього року – це було падіння на понад 60 відсотків. Нафту марки Brent легше і дешевше транспортувати аніж американську нафту, бо вона видобувається у Північному морі.

Ціна на американську нафту, яка вимірюється індексом West Texas Intermediary (WTI) за легку сиру нафту, впала до мінусових позначок 20 квітня вперше за всю історію. Ціна на травневі ф'ючерси впала аж до позначки мінус $40 за барель.

Ціна WTI частково підросла 21 квітня і торгувалася з негативною ціною, перед тим як піднятися до одного долара за барель пообіді.

Коротко кажучи, є величезне перевищення пропозиції над попитом, а в нафтових компаній заповнені майже всі сховища. Відтак, 20 квітня деякі трейдери почали платити покупцям аби лише ті забрали нафту зі сховищ.

Що таке нафтовий ф'ючерсний контракт?

Ф'ючерси є договірною угодою трейдерів на купівлю або продаж нафти за усталену ціну в конкретний час у майбутньому. Ті, хто підписує ф'ючерсний контракт, зобов’язані виконати його за певну ціну в певний день.

Власне, у такий спосіб трейдери роблять ставки щодо ціни нафти у майбутньому. Вони сподіваються отримати прибуток на різниці між ціною, встановленою у їхніх ф'ючерсних контрактах, та вже конкретною, реальною ціною нафти на день виконання такого ф'ючерсного контракту.

А як ціна на нафту може бути негативною?

«Цього ніколи не траплялося у минулому, навіть щось подібного не було, – каже Тім Брей з компанії GuideStone Capital Management в місті Даллас у штаті Техас. – Ми ніколи не бачили негативних цін на ф'ючерсні контракти на нафту».

Цього ніколи не траплялося у минулому, навіть щось подібного не було

Негативна ціна на WTI вказує, що трейдери, які купили травневу нафту, готові заплатити комусь аби лише той забрав цю нафту у травні.

Але багато аналітиків характеризують негативну ціну на нафту як технічну ціну, пояснюючи, що вона показує природу ф'ючерсних контрактів.

Вони зауважують, що більшість покупців намагаються зараз придбати нафту на червень місяць, а не травень.

Експерт з енергетичних питань нідерландського Рабобанку Раян Фітсморіс каже, що негативні ціни є «більш технічним питанням за своєю природою і стосуються вибігання дати ф'ючерсних контрактів».

«Ми можемо бачити окремі випадки коли нафтові компанії платять людям аби лише ті забрали їхню нафту коли сховища нафти та нафтопроводи переповнені, але це довго не протримається», – каже Фітсморіс.

Чому угода Москви з Саудівською Аравією не захистила російську економіку?

Вплив коронавірусних обмежень на світові ціни на нафту мав згубний характер на російську економіку, яка дуже залежить від енергоносіїв, які видобуває Росія.

Ціна російської нафти марки Urals визначається глобальним індексом ціни на сиру нафту марки Brent.

Нафтові компанії платять людям аби лише ті забрали їхню нафту коли сховища нафти та нафтопроводи переповнені

Зазвичай нафта марки Urals коштує на кілька доларів за барель дешевше за нафту марки Brent.



Різке зниження цін на нафту марок WTI та Brent означає драматичне падіння і ціни на російську нафту також.

В той самий час багато трейдерів побоюються, що угода від 12 квітня в рамках ОПЕК+ між Росією та Саудівською Аравією не йде так далеко аби компенсувати історичне падіння світового попиту на нафту.

Ця угода закликала 23 нафтовидобувні країни, включно з Росією та Саудівською Аравією, зменшити їхній щоденний видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів у травні та червні, скоротивши таким чином світовий видобуток нафти на 10 відсотків.

Який вплив падіння цін на нафту матиме на російську економіку?

Нафтові ринки і трейдери обережно відреагували на угоду ОПЕК+.

Нині російський фондовий ринок та вартість російського рубля також падають. Звісно, найбільше втратили на російських біржах акції нафтових компаній.

Загалом же, під час торгів 21 квітня російський біржовий індекс RTS втратив 4,3 відсотка вартості, а інший індекс – MOEX – впав на 1,8 відсотка.

Це вказує на подальше ослаблення рубля

На іноземних біржах російський рубль 21 квітня впав на два відсотки за добу, а потім ще нижче.

«Беручи до уваги настрій на нафтовому ринку, ризики для російської валюти наразі вказують на подальше ослаблення (рубля)», – каже аналітик групи Nordea Григорій Жирнов.