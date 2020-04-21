Ціни на бензин в Україні не впадуть, а в Росії зменшаться апетити на «русский мир»

Українські експерти кажуть, що безпрецедентне падіння світових цін на нафту не матиме відчутного впливу на ціну бензину в Україні, оскільки ринок дуже монополізований, а також на ньому існують картельні домовленості, які не підвладні ринковим правилам. З позитивів бачать перспективу надання Україною послуг в плані зберігання нафти. Щодо Росії, то експерти вважають, що низькі ціни на нафту можуть пригальмувати її агресивне ставлення до України. З негативів – падатиме ціна і на видобуту в Україні нафту, що може становити серйозні проблеми для внутрішнього нафтовидобутку і бюджету.

Експерти сходяться на тому, що ціна на бензин або не впаде, або радше буде незначне її зниження. В будь-якому разі різкого зниження цін на бензин та дизельне пальне очікувати не варто.

Стрімке падіння цін на американську нафту WTI та російську Urals, що сталося 20 квітня, «практично ніяк» не вплине на український ринок, вважає директор економічних програм Українського Інституту майбутнього Анатолій Амелін.

«Український ринок нафтопродуктів – преміальний, на ньому діє неформальна картельна змова учасників ринку. Падіння цін на нафту не дасть відчутного зниження вартості моторного пального», – пояснює Амелін в коментарі ТСН.ua.

Український ринок нафтопродуктів – преміальний, на ньому діє неформальна картельна змова учасників

«По-перше, українські мережі закупили нафтопродукти за ціною нафти близько 60 доларів і поки не розпродадуть їх, ціну не опустять. Опускають в міру закупівлі більш дешевої нафти і зниження середньозваженої ціни», – каже Амелін.

По-друге, на його думку, нинішнє падіння цін на нафту – тимчасове.

«Обвал цін – наслідок заповненості сховищ... З відновленням світової економіки – це буде після скасування карантину в травні-червні – почне зростати попит на нафту і ціни на неї. Так що, нинішнє падіння тимчасове і короткострокове. Українці його на своїх гаманцях майже не відчують», – наголосив експерт.

Однак, якщо відновлення світової економіки і попиту на нафту не буде швидким, тоді в Україні ціни на пальне можуть знизитись.

«Велика частина імпорту України – це енергоресурси, зокрема нафта та бензин. Відтак ціна на них повинна бути дешевшою. Тому ми імпортуватимемо менше в грошовому вимірі за постачання нафтопродуктів», – каже український експерт Тарас Козак 24 Каналу.

Україна може запропонувати нафтові сховища

Юрій Вітренко, виконавчий директор «Нафтогазу України» каже, що позитивним моментом може бути наявність потужностей для зберігання нафти, хоча б в нафтопроводах, що не використовуються або на нафтопереробних заводах, що не працюють.

З шести нафтопереробних заводів в Україні більш-менш стабільно працює один – Кременчуцький у Полтавській області.

В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту

«Ціна на нафту в світі пішла в глибокий мінус. Тобто готові платити, щоб забирали нафту. Це можна пояснити тим, що нафту вже немає де зберігати, і неможливо припинити видобуток без значних втрат у майбутньому», – написав Вітренко у фейсбуці.

«В Україні є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту, один працюючий завод (Кременчук) зі значними ємностями для зберігання, а також багато нафтопереробних заводів, які давно зупинені, але на яких принаймні були такі ємкості. Схоже бізнес зі зберігання нафти найбільш прибутковим зараз. Потрібно не проґавити можливості і максимально їх монетизувати», – додав він.

На думку Вітренка, Україні потрібно намагатися зберігати більше не російської нафти, а з інших нафтовидобувних країн.

Серед негативів говорять про вплив на бюджет, а також на власний український нафтовидобуток.

До ціни на нафту прив'язані мита та ПДВ, «тому чим менше коштує нафта, тим менше грошей потраплятиме в бюджет України. Відповідно, дефіцит бюджету може збільшуватись», – вважає Тарас Козак.

В Україні теж видобувають нафту, але це дорогий процес, оскільки вона лежить не на поверхні

В Україні – без урахування окупованих частин території – видобувається десь біля 2,2 мільйона тон нафти на рік і останніми роками власний видобуток переважно потроху падав.

«В Україні теж видобувають нафту, але це дорогий процес, оскільки вона лежить не на поверхні. Коли ціна нафти нижча, ніж 30 доларів за барель, видобувати її в Україні – збитково. Тоді «Укрнафта» (та інші, менші компанії) не зможе платити податки та мита», – зазначив Козак.

Ціна на нафту і конфлікт на сході України?

На загал існує тенденція, що нижчі ціни на нафту призводять до менших надходжень в державний бюджет Росії, а відтак означають менше асигнувань на військові цілі.

Падіння ціни на нафту і енергоресурси зменшує мілітаристські апетити у Росії

Отже, варто сподіватися, ще менше нафтодоларів в російському бюджеті можуть призвести до меншої агресивності російської політики щодо України.

«Чим дорожчі енергоресурси, тим більше бажання у Росії «допомогти» братнім народам чи поширювати «русский мир». Тому падіння ціни на нафту і енергоресурси загалом зменшує мілітаристські апетити у Росії, – пояснює Козак. – Тому цілком можливо, що якщо така ціна зберігатиметься роками, у Російської Федерації будуть внутрішні проблеми і їй буде не до України».