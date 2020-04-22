Поліція відкрила провадження через заклики мера Івано-Франківська вивезти ромів на Закарпаття

Поліція відкрила провадження через заклики мера Івано-Франківська Романа Марцінківа вивезти ромів на Закарпаття, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

«Неприпустимо, коли посадова особа дозволяє собі спілкуватися мовою ворожнечі. Ніхто не має права дискримінувати людей за будь-якою ознакою, зокрема і за національною чи етнічною приналежністю. Особливо обурює, що у цих цілях намагалися використати поліцію. Наголошую, що поліцейські насильно не змушували осіб ромської народності покидати територію області та нікуди їх не перевозили», – заявив Клименко.

Посольство США в Києві повідомило, що «глибоко стурбоване повідомленнями про дискримінацію та утиски ромів» з боку Марцінківа й закликало українських посадовців виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини.

21 квітня мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив: «Цигани, ні, вірніше, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?» Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилися їхати.

У відповідь Марцінків сказав: «Що значить відмовилися?.. А чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус. Чому не запакували і не відвезли?»