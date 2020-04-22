Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 квітня 2020, Київ 18:39
Новини | Політика

Зеленський: за мою каденцію ми закінчимо війну на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на прифронтових позиціях в Луганській області, 27 травня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за його каденцію вдасться завершити збройний конфлікт на Донбасі.

«Я впевнений, що за мою каденцію ми закінчимо цю війну. Впевнений особисто. Я говорив, що я готовий чекати один рік, готовий працювати один рік. Якщо Мінський процес не буде працювати, то ми будемо міняти тактику. Ми до цього готові. Рік ще не пройшов», – сказав Зеленський у фільмі, присвяченому річниці його перемоги на виборах.

Нова зброя України дістане бойовиків у будь-якій точці Донбасу
Embed
Нова зброя України дістане бойовиків у будь-якій точці Донбасу

No media source currently available

0:00 0:31:43 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG