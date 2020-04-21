Донбас-2020: Україна оприлюднила нові докази вторгнення Росії

Україна має нові докази вторгнення Росії. Їх оприлюднили в штабі ООС на початку квітня. Це військова техніка Російської Федерації, яку захопили українські бійці на Донбасі. Звичайно, це не перший випадок, коли зразок з російською пропискою засвітився в зоні бойових дій. Але цікавий він ще й тому, що дозволяє більше дізнатися про один з ключових напрямків російської оборонки, а також зрозуміти, як міняється хід війни на сході України і чого очікувати в майбутньому? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Військова техніка, яка доводить участь Російської Федерації у війні на Донбасі, була захоплена бійцями одного з українських підрозділів в районі Світлодарської дуги. Про це розповів штаб ООС і як підтвердження надав фотографії трофея. Йдеться про безпілотний літальний апарат «Застава». На опублікованих знімках БПЛА чітко видно місце виробництва і заводський номер.

Це ізраїльська розробка, яка була закуплена Росією і на російському підприємстві ліцензійно збиралася

«Це ізраїльська розробка, яка була закуплена Росією і на російському підприємстві ліцензійно збиралася. Невеликого розміру безпілотник, який використовується для повітряної розвідки, для надання цілевказання для артилерії та наземних військ. Також для здійснення контролю за нанесенням ударів по наземних цілях», – каже редактор сайту Militaryaviation.in.ua Денис Томенчук.

Показове відео російського телеканалу НТВ: матеріал знятий в 2013 році на підмосковному полігоні «Алабіно». Міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу демонструють найсучасніші російські безпілотники. Військове керівництво зупиняється біля БПЛА «Застава», саме такий апарат через 7 років захоплять на Донбасі українські військові.

Російську «Заставу» на Донбасі фіксують не вперше. Влітку 2015 року українські прикордонники вже збивали таку техніку. Тоді апарат вів розвідку неподалік від російського кордону в Луганській області.

«Росіянам потрібні кадри, які будуть навчені працювати у військових польових умовах. У росіян немає такого величезного бойового досвіду застосування БПЛА, як у американців. Вони починають вчитися. Після грузинської війни у 2008 році росіяни дуже великі сили кинули на РЕБ і РЕР – їхню модернізацію. Давайте віддамо їм належне, вони це зробили. Зараз у них – велика прогалина в БПЛА, і вони намагаються це наздогнати», – зазначає представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

У тому ж 2015-му на Донбасі був знищений ще один безпілотник, який, як і «Заставу», збирають в Російській Федерації по ізраїльській ліцензії. Це БПЛА «Форпост».

«Це було на донецькому напрямку, неподалік від населеного пункту Водяне. Виявили проліт літального апарату на малій висоті. Після його ідентифікації відкрили вогонь на поразку», – доповідав 22 травня 2015 року заступник керівника АТО Сергій Галушко.

Те, що збройні сили Російської Федерації застосовують «Форпост» у ході бойових дій – не секрет. На відміну від України, в Сирії вони роблять це відкрито. Там безпілотники використовували для контролю за нанесенням ударів авіації.

У 2019 році ескадрилья безпілотників «Форпост» також була розміщена на території окупованого Росією українського Криму.

Росія використовує його для розвідки, для патрулювання узбережжя Чорного моря

«Нещодавно на супутникових знімках було зафіксовано даний безпілотник на аеродромі «Саки». Росія використовує його для розвідки, для патрулювання узбережжя Чорного моря. Також, за їхньою версією, вони його можуть використовувати для наведення ракет берегових комплексів або ракетних установок кораблів Чорноморського флоту», – каже Денис Томенчук.

На відміну від ЗСУ, які ще рік тому отримали турецькі безпілотники «Байрактар ТБ2», що можуть нести авіаційні бомби і протитанкові ракети, на озброєнні Росії ударних БПЛА поки що немає, кажуть фахівці. Схожі розробки, додають вони, – досі на стадії випробувань. Одна з них – бойовий комплекс «Охотнік».

«Це тяжкий безпілотник, призначений для нанесення ударів як бомбардувальник з великою дальністю дії, з великим навантаженням. Однак він тільки в минулому році здійснив перший політ і орієнтовно років п’ять, мабуть, ще буде випробовуватись», – розповідає Денис Томенчук.

Поки російська оборонка не здатна постачати ударні безпілотники, підтримувані Росією угруповання «ЛНР» та «ДНР» обходяться саморобними апаратами, зазначають фахівці. Останнім часом на Донбасі, за даними українських військових, почастішали випадки використання цивільних БПЛА для нанесення ударів з повітря.

Насправді досить нескладно, маючи доступ до боєприпасів і цивільних дронів, зробити імпровізовану ударну систему

«Насправді досить нескладно, маючи доступ до боєприпасів і цивільних дронів, зробити імпровізовану ударну систему. Вони дуже дешеві, достатньо прості і дозволяють виконати якесь точкове завдання зі знищення або пошкодження якогось одного незахищеного об’єкту. З точки зору ефекту на вкладений долар, грубо кажучи, це може бути ефективний засіб», – пояснює технічний директор компанії виробника дронів Ukrspecsystems Олександр Чендеков.

Один з останніх випадків трапився на передових позиціях 93-ї бригади в Луганській області. Втім, бійці помітили і збили дрон раніше, аніж він встиг скинути вибуховий пристрій.

«До нижньої частини дрона було прилаштовано саморобний пристрій, який дозволяє за радіокомандою скидати боєприпас, вибухівку невеликої потужності. Саморобний боєприпас безоболонкового типу, начинений дуже малими уламками для того, щоб не стільки вбити людину, скільки нанести їй важкі поранення, які дуже довго і дуже складно лікуються. Таким чином вивести людину з ладу і посіяти паніку серед інших» – розповідає військовослужбовець ЗСУ Михайло.

Однак попередити напад вдається не завжди. На початку квітня в районі Красногорівки в Донецькій області під удар БПЛА потрапила знімальна група телеканалу «Україна». Цього разу обійшлося без жертв.

«Ми під’їхали і буквально щойно зупинилися, і ще навіть не встигли вийти. Ми просто відкрили двері і хотіли вийти – і в цей момент пролунав вибух. Я бачив цей спалах. Це буквально в метрі від машини впало», – пригадує воєнний кореспондент Олександр Махов.

Інцидент трапився біля позицій одного з підрозділів ЗСУ. Військові помітили безпілотник, але збити апарат не змогли.

«Він же не стоїть на місці. Він постійно рухається: може відлетіти, піднятись, набрати висоту. Небо може бути з хмарами. Протидіяти звичайною стрілецькою зброєю, автоматом щодо безпілотника це, як хлопці кажуть, дуже важко», – розповідає Олександр Махов.

Російська Федерація постачає на Донбас не тільки безпілотники, але і системи, які повинні протидіяти українським літальним апаратам, наголошують фахівці. Так, в одному зі своїх звітів, моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що 28 липня 2018 року недалеко від окупованого Чорнухиного їм вдалося виявити російський комплекс радіоелектронної боротьби «Репелент-1». Система здатна виводити з ладу БПЛА на відстані 30 кілометрів і була розроблена тільки в 2016 році.

Окремі зразки Російської Федерації проходять випробувальні тести на території Донбасу. Це для них дослідницький полігон



«Окремі зразки Російської Федерації проходять випробувальні тести на території Донбасу. Це для них дослідницький полігон. Або курсанти старших випускних курсів там сидять і вчаться на реальних сигналах. На реальних, а не в лабораторіях, або це науковці і дослідники, які вивчають сильні і слабкі сторони своїх засобів, а потім доопрацьовують. Росія отримала безкоштовні полігони для тестування і випробування нових систем озброєння», – каже заступник начальника ГУР Міноборони України у 2013–2015 роках Юрій Радковець.

Щоправда, такі комплекси – це не завжди гарантія безпеки. Наприклад, влітку минулого року бійці полку «Азов» на околиці Горлівки за допомогою безпілотника помітили і знищили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк-1».

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».