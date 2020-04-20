«Імперські» терористи за версією США. Що відомо про монархістів, які вербували бойовиків на Донбас

США визнали терористами російських бойовиків. Міністерство юстиції США вперше включило до списку терористичних організацій російське праворадикальне угруповання «Російський імперський рух». Його учасники вербували та відправляли бойовиків на Донбас. Як це позначилося на війні Росії та України? І яку роль в цій історії відіграє російський телеведучий-пропагандист Дмитро Кисельов?

Росія, Санкт-Петербург, тренувальний центр «Партизан». Тут навчають поводитися зі зброєю, воювати на пересіченій місцевості та в міських умовах. На стінах – російська імперська символіка. «Імперський легіон» – один з підрозділів бойовиків, що відзначилося в боях під Іловайськом і Дебальцевим.

Вперше США вносять до списку білих терористів – прихильників расової переваги

Нещодавно Міністерство юстиції вперше внесло до списку терористичних організацій праворадикальний «Російський імперський рух», частиною якого є й «Імперський легіон».

«Ми також внесли туди трьох лідерів «Російського імперського руху»: Станіслава Воробйова, Дениса Гарієва і Миколу Трущалова. Це безпрецедентний крок. Вперше Сполучені Штати вносять до списку білих терористів – прихильників расової переваги і демонструють, наскільки серйозно адміністрація сприймає цю загрозу», – розповів координатор Держдепартаменту США з питань боротьби з тероризмом Натан Сейлз.

Слід «імперців» у шведських погромах

Станіслав Воробйов – ідеолог монархічного руху. Це він говорив про Україну як про «Реконкісту», «звільнення російських територій від українських сепаратистів». Разом з Денисом Гарієвим, ще одним фігурантом списку, він крутиться в європейських правих і монархістських «тусовках». А Денис Гарієв – це головний інструктор того самого тренувального центру в Санкт-Петербурзі. І координатор «Імперського легіону», бойового підрозділу «Російського імперського руху» на Донбасі.

Коли почалися бомбардування міст «Новоросії», пішли вже наші добровольці

«Перші групи для учасників конфлікту у нас з’явилися в травні місяці, коли до нас приїхали вже громадяни України з Донбасу, безкоштовно їх навчали, і вони вже поїхали. А коли почалася війна, почалися бомбардування міст «Новоросії», пішли вже наші добровольці», – розповідав Гарієв в інтерв’ю.

Чому ж в список терористичних організацій потрапив саме «Російський імперський рух»? Адже серед вербувальних центрів бойовиків в Росії є і більш відомі. Наприклад, організація «Єдині народні громадські товариства» (Російська абревіатура «ЕНОТ»), що брала участь у збройному конфлікті на сході України в складі російських гібридних сил.

«Офіційно організатори цього центру стверджують, що там все проходило легально, і ніяким терористичним методам цей центр не навчав. Однак в ньому проходили навчання кілька іноземців, які згодом, в кінці 2016-го, на початку 2017-го року організували в Швеції кілька терактів», – каже керівник групи моніторин​гу прав нацменшин, аналітик «Центру прав людини ZMINA» В’ячеслав Ліхачов.

Швеція, місто Гетеборг. Радикальні правонаціоналісти угруповання «Північнний рух опору» нападають на демонстрацію. Їхня головна мета – мігранти з Близького Сходу. Двоє членів угруповання заклали бомби під центром мігрантів і біля табору біженців. Це сталося всього через кілька місяців після їхньої участі у тренувальних курсах на базі центру «Російського імперського руху».

Які ж наслідки включення «Російського імперського руху» до списку глобальних терористів?

Їх відрізали від усіх фінансових транзакцій в доларах – і це поширюється за межі США

«Їх тепер відрізали від усіх фінансових транзакцій в доларах – і це поширюється й за межі США. Якщо хоч десь в світі тепер знайдеться банк, який надасть фінансові послуги «Руху» або його лідерам – то йому доведеться вибирати, або з ними продовжувати працювати, або з американською банківською системою. А ще – це важіль тиску на соцмережі», – зауважує ексдиректор управління з боротьби з тероризмом Держдепу США Джейсон Блазакіс.

Зараз всі акаунти в ютубі та інших американських соцмережах, і навіть сайт «Російського імперського руху» – заблоковані. Інформацію про їхню діяльність знайти непросто. Але дещо є у відкритих джерелах. Наприклад, саме через «Імперський легіон» відправився воювати на Донбас Сергій Кисельов – рідний племінник відомого російського телеведучого Дмитра Кисельова. Ось він на фото, разом з інструктором Денисом Гарієвим, в тому самому тренувальному центрі.

Про те, що племінник Кисельова воював на Донбасі на боці підтртмуваних Росією бойовиків, телеведучий-пропагандист розповів під час інтерв’ю російському ютуберу Юрію Дудю на початку 2019 року. Він заявив про те, що Сергій Кисельов «був там нагороджений навіть медаллю донецькою». А ще сказав, що той сидів у німецькій тюрьмі.

Громадянин Німеччини Сергій Кисельов за свою діяльність отримав трохи більше 2 років тюремного терміну. А «Російський імперський рух» продовжує вести свої акаунти у соцмережах «Вконтакте» і «Телеграм».

Там вони пишуть про нелегальних мігрантів, нібито заражених коронавірусом. Але водночас вимагають дозволити православним збиратися на церковну службу під час карантину. І звичайно ж, хвалять останнього російського царя.

Вони вважають, що де-юре продовжує існувати Російська імперія

«Вони монархісти. Вони вважають, що виходять від ідеї, що переворот 1917 року пройшов нелегітимно, і де-юре продовжує існувати Російська імперія. У ній повинна бути відновлена монархія, царя повинні обрати земським собором. Тобто, такі біло-монархічні мрійники», – зауважує керівник групи моніторингу прав нацменшин, аналітик «Центру прав людини ZMINA» В’ячеслав Ліхачов.

«Рух» має можливість діяти в Росії як воєнізований підрозділ – Блазакіс

Імперські рухи сьогодні переживають в Росії справжній ренесанс. Так, одіозний олігарх-монархіст Костянтин Малофєєв, засновник телеканалу «Царьград», ще у 2014 році підтримував бойовика Гіркіна («Стрєлкова»), який брав участь у захопленні Криму і Донбасу, а нині є одним з головних підозрюваних в атаці на малайзійський боїнг МН17. Тепер же Малофєєв збирається пройти в державну Думу на наступних виборах.

«Держава формує такий синтез в тому числі і для легітимації територіальних розширень. Зрозуміло, навіщо Росії це потрібно. У першу чергу, поправки до конституції спрямовані на те, щоб Путін продовжував правити Росією. А все інше є таким ідеологічним супроводом. І для цього ідеологічного супроводу імперська ідея потрібна», – каже В’ячеслав Ліхачов.

Отже, виникає питання, чи чи міг Кремль безпосередньо курувати «Російський імперський рух»?

Росія могла дивитися на їхні дії «крізь пальці», але тепер США визначили їхній статус як терористів

«Очевидно, що «Рух» має можливість діяти в Росії як воєнізований підрозділ. І у них же має бути якесь схвалення – для того, щоб використовувати територію, де вони проводять воєнізовану підготовку. Припускаю варіант, що Росія могла дивитися на їхні дії «крізь пальці», але тепер США визначили їхній статус як терористів. І Росії доведеться бути дуже обережною в тому, щоб потурати цьому Руху в проведенні його тренувань в Петербурзі, адже у Держдепартамента є ще один механізм: коли ціла країна може бути оголошена державою-спонсором тероризму», – каже ексдиректор управління з боротьби з тероризмом Держдепу США Джейсон Блазакіс (2008-2018).

Включення в список глобальних терористів російського монархістського угруповання – лише перша ластівка, впевнені експерти. У майбутньому туди можуть потрапити й інші праворадикальні організації Східної Європи.

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