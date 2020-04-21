США визнали терористами російських бойовиків
Америка визнала росіян терористами. Міністерство юстиції США вперше включило до списку терористичних організацій російське праворадикальне угруповання «Русское имперское движение». Її учасники вербували та відправляли бойовиків на Донбас. Як це позначилося на війні Росії та України? І яку роль в цій історії відіграє російський телеведучий-пропагандист Дмитро Кисельов?
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