Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 квітня 2020, Київ 09:08
Відео

США визнали терористами російських бойовиків

США визнали терористами російських бойовиків
Embed
США визнали терористами російських бойовиків

No media source currently available

0:00 0:07:44 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Америка визнала росіян терористами. Міністерство юстиції США вперше включило до списку терористичних організацій російське праворадикальне угруповання «Русское имперское движение». Її учасники вербували та відправляли бойовиків на Донбас. Як це позначилося на війні Росії та України? І яку роль в цій історії відіграє російський телеведучий-пропагандист Дмитро Кисельов?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG