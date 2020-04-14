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14 квітня 2020, Київ 19:19
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Америка сьогодні. Як проходить карантин у Нью-Йорку?

Америка сьогодні. Як проходить карантин у Нью-Йорку?
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Америка сьогодні. Як проходить карантин у Нью-Йорку?

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Американський інститут Джона Гопкінса – останні цифри, країни-лідери: США, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Китай - на 6 місці. Америка – на 12 квітня – 530 тис., з них – 180 тис. – це штат Нью-Йорк. Від коронавірусу померли вже більше людей, аніж від атак 11 вересня. Губернатор Ендрю Куомо і мер Біл де Блазіо щодня дають прес-конференції. 10 млн американців хочуть отримувати виплати по безробіттю. Карантин не запроваджений, і за це критикують Трампа. Бруклін і Нью-Джерсі - тут живуть українці, з якими ми поговорили.

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