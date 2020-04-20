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20 квітня 2020, Київ 19:23
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Що брешуть про коронавірус?

Що брешуть про коронавірус?
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Що брешуть про коронавірус?

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Що брешуть про коронавірус? Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що від COVID-19 рятують горілка, сауна і хокей. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заборонив слово «коронавірус» у країні. Кримчани переконані: імбир, лимон, часник, алкоголь, пшеничний сік і навіть керосин допомагають не заразитися. Що про такі ліки й рецепти кажуть медичний експерт ЮНІСЕФ, лікарка Оксана Фоміна з Іспанії та реаніматолог Борис Бриль з Ізраїлю? Чому ВООЗ назвала епідемію – інфодемією? І як Росія використовує пандемію коронавірусу для пропаганди?

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