Що брешуть про коронавірус? Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що від COVID-19 рятують горілка, сауна і хокей. Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов заборонив слово «коронавірус» у країні. Кримчани переконані: імбир, лимон, часник, алкоголь, пшеничний сік і навіть керосин допомагають не заразитися. Що про такі ліки й рецепти кажуть медичний експерт ЮНІСЕФ, лікарка Оксана Фоміна з Іспанії та реаніматолог Борис Бриль з Ізраїлю? Чому ВООЗ назвала епідемію – інфодемією? І як Росія використовує пандемію коронавірусу для пропаганди?