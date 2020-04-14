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14 квітня 2020, Київ 11:18
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Чи повторять китайський сценарій у Криму?

Чи повторять китайський сценарій у Криму?
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Чи повторять китайський сценарій у Криму?

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Крим переймає досвід Китаю? Стеження, «Великий брат» вже в Криму? Де у Криму встановлюють камери відеоспостереження. Севастополь увійшов до пілотної програми «Умный город», а провайдер «Сев Стар» відеокамери встановлює в рамках програми «Умный двор». Москва вже випробовує системи розпізнавання облич. Хто слідкує за кримчанами? Житель Севастополя відеоспостереження назвав «концтабором». Про це і не тільки дивіться в сюжеті Крим.Реалії/

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