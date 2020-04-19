Як Чорноморський флот у Криму рятується від COVID-19?

Як дезинфікується Чорноморський флот Росії? Чому в Криму не працюють РАГСИ? Севастополь – без QR-коду тепер на вулицю не пускають? ФСБ затримала українських диверсантів. На півострові масово штрафують кримчан за порушення карантину. Сергій Аксьонов щодня здає тест на коронавірус. Як в умовах карантину святкуватимуть Великдень у Криму. Про це і не тільки дивіться в сюжеті Крим.Реалії.