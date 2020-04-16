У Криму людям за 65 заборонили виходити з дому без спецперепустки

Російський парламент Криму запровадив додаткові обмеження і посилив відповідальність за порушення режиму самоізоляції на час пандемії коронавірусу. Серед нових правил ‒ заборона відвідувати кладовища за винятком проведення похорону, працювати на будівництвах вахтовим методом, а кримчанам, старшим за 65 років, тепер не можна виходити з дому без спецперепустки.

Якщо кримчанин порушить вимоги російської влади щодо самоізоляції, його можуть оштрафувати на 4000 рублів, при повторному порушенні ‒ на 5000 рублів. Стільки ж доведеться заплатити водієві автомобіля при першому порушенні. Водночас за проведення масових заходів, заборонену роздрібну торгівлю та роботу закладів громадського харчування тепер штрафуватимуть на суму від 30 тисяч рублів для посадових осіб до 300 тисяч рублів для юридичних осіб. Про те, як численні заборони вже застосовуються на практиці та як захистити свої права на пересування, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.



Жителя Сак Максима Шустова 4 квітня зупинили російські поліцейські за п’ять хвилин пішки від будинку ‒ на відстані приблизно 600 метрів. Його батько Андрій Шустов розповів Крим.Реалії, як молодого чоловіка оштрафували за це.

‒ Друг був у нього вдома, відремонтував комп’ютер, а потім вони вийшли за цигарками до найближчого магазину. Там цигарок не було, тому Максим провів друга до зупинки автобуса прямо навпроти будівлі поліції ‒ поруч є інший магазин з тютюновими виробами. Коли вони дійшли до зупинки, їх затримали. У момент затримання Максимові були зачитані правила поведінки під час режиму надзвичайної ситуації, після чого його запросили у відділення поліції, де склали протокол. У процесі бесіди вони неодноразово говорили, що, швидше за все, Максим відбудеться першим попередженням. До цього його не притягували до відповідальності, а режиму самоізоляції він дотримувався завжди. Три дні тому йому зателефонували і повідомили про необхідність з’явитися до суду, він з’явився ‒ йому видали постанову про адміністративний штраф на 15 тисяч рублів.

Андрій Шустов вважає таке покарання надмірним і збирається його оскаржувати.

‒ Мені здається, що в цьому випадку ‒ це перегин якоїсь однієї людини. Влада міста, влада Криму намагаються максимально донести до людей інформацію про небезпеку коронавірусу, і загалом режиму самоізоляції у нас дотримуються досить добре ‒ вулиці порожні, їх періодично обробляють, машин мало. Словом, влада робить все правильно, але є окремі люди, які вважають, що краще перегнути, ніж отримати потім негативні наслідки через невиконання якихось кроків. Обов’язково будемо оскаржувати рішення суду: виходячи з чинних законів, Максиму мали виписати перше попередження або хоча б призначити чотири тисячі штрафу. Вони не врахували, що тоді він був у масці та в гумових рукавичках, що їх було двоє і вони перебували на достатній відстані один від одного.

Напередодні на засіданні оперативного штабу в Сімферополі заступник голови російського Мінохоронздоров’я Криму Антон Лясковський запропонував передавати списки кримчан, які мають перебувати на самоізоляції, поліції та ФСБ Росії ‒ щоб силовики стежили за дотриманням режиму. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксенов додав, що таких громадян відстежуватимуть за допомогою мобільних телефонів. Аналогічні прийоми російська влада використовує в Санкт-Петербурзі та Калмикії. Кримський адвокат Артем Пепа пояснює, як саме російська влада півострова обґрунтовує подібні заходи юридично.

У цьому випадку судова практика діятиме за принципом: якщо цей нормативний акт не скасований і не визнаний незаконним у судовому порядку, то він підлягає виконанню

‒ Основний правовий акт, що регулює ці правовідносини, ‒ наказ глави Криму (голови російської влади у Криму ‒ ред.) № 63 від 17 березня, але до нього вносять зміни мало не кожен день. Тут влада спирається на наказ головного санітарного лікаря Росії, який регулював відносини, пов’язані з самоізоляцією і карантином. Є багато суперечок щодо того, чи не суперечить це конституції в плані обмежень права на пересування тощо. Але в цьому випадку судова практика діятиме за принципом: якщо цей нормативний акт не скасований і не визнаний незаконним у судовому порядку, то він підлягає виконанню. Відповідно, влада та правоохоронні органи спиратимуться на цей наказ при складанні протоколів щодо кримчан за порушення режиму карантину та самоізоляції. Я особисто вважаю, що наказ глави Криму вступає у суперечність з конституцією ‒ а вона містить норми прямої дії.

Артем Пепа вважає, що посилання на конституцію Росії на захист тих, кого хочуть покарати за порушення режиму самоізоляції, на практиці не працюватимуть.

Краще доводити те, що вона вийшла з дому вимушено і що її дії правомірні ‒ це набагато ефективніший шлях захисту, ніж посилання на конституцію Росії

‒ Я б як адвокат рекомендував не акцентувати увагу на основному законі, а все ж працювати із самим наказом. Якщо людину зупиняють на вулиці і намагаються притягти до відповідальності, треба грамотно обґрунтувати мету, з якою вона вийшла на вулицю: це і аптека, і магазин, і відвідування родичів. Словом, краще доводити те, що вона вийшла з дому вимушено і що її дії правомірні ‒ це набагато ефективніший шлях захисту, ніж посилання на конституцію Росії. Я вважаю, що якби той хлопець із Сак Максим Шустов сказав поліцейським, що вийшов до магазину або в аптеку, спростувати його доводи було б дуже важко.

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначає, що російська влада Криму в останні дні запустила масштабні вуличні перевірки.

‒ Посилилися патрулі і в денний, і в нічний час, тому механізм запущений і вже працює. Навіть більше, співробітники ДІБДР зупиняють машини з вимогою надати документи про те, що водій залишив будинок через необхідність. Органи так званого кримського МВС звітують, що з 7 квітня склали понад сто адміністративних протоколів на порушників режиму самоізоляції. Робота в цьому напрямку триває, людей дійсно штрафують, хоча багатьом у перший раз виносять попередження, а не штрафи. Тобто не всі з цієї сотні протоколів штрафні, частина з них ‒ попередження. Я згодна з Андрієм Шустовим: якщо не було злісного порушення, достатньо було попередити. Чому молодому чоловіку призначили таке суворе покарання, мені складно зрозуміти.

Ольга Скрипник впевнена, що несправедливі покарання з боку російської влади необхідно оскаржувати в судах.

Багато з кримчан відмовляються оскаржувати штрафи, якщо це невеликі суми, ‒ виходить, що витрати на оскарження будуть більшими ніж сам штраф

‒ Згідно з міжнародним правом, Росія як держава-окупант зобов’язана вживати заходів для боротьби з епідемією в Криму. Але знову ж таки, якщо люди розуміють, що їхні права були порушені та готові за це боротися, навіть в умовах окупації ніхто не забороняє їм використовувати всі механізми для захисту своїх прав. Багато з тих, з ким ми спілкувалися, відмовляються оскаржувати штрафи, якщо це невеликі суми, ‒ виходить, що витрати на оскарження будуть більшими ніж сам штраф. Я б теж слідом за адвокатом радила ще при спілкуванні зі співробітниками російської поліції називати підстави для перебування на вулиці з того самого наказу.