Кому винні кримчани: Росії чи Україні? І невже кримчанам пробачили кредити, які вони брали до 2014 року? Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву (Держмолодьжитло) видав понад 800 іпотечних кредитів на Кримському півострові. То було до анексії. Тепер Росія вимагає повернути ці борги їм. На якій підставі? Чому на ці гроші претендують Севастополь, Крим, Україна чи Росія? Кому винен окупований Крим 2020? На ці питання відповідає голова Держмолодьжитла Сергій Комнатний та адвокат Сергій Заєць.