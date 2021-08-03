Слідство виявило факти сексуальних домагань з боку губернатора Нью-Йорка

Розслідування у справі губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо виявило сексуальні домагання до кількох жінок, включно з працівницями його офісу. Про це повідомляє Reuters, відзначаючи, що Куомо відкидає звинувачення у сексуальних домаганнях.

Прокурорка штату Нью-Йорк Летіша Джеймс, оголошуючи результати роботи своїх підлеглих, заявила, що Куомо порушив місцеві та федеральні закони, створивши у своєму офісі «атмосферу страху». «Незалежне розслідування виявило, що губернатор Ендрю Куомо сексуально домагався багатьох жінок і порушував федеральні та державні закони», – наголосила Джеймс.

2020 року кілька жінок звинуватили Ендрю Куомо в сексуальних домаганнях. Він відкинув звинувачення і не подав у відставку, чого вимагали декілька його колег-демократів.

Результати розслідування, представлені 3 серпня, є результатом роботи слідчих, яка тривала місяць. Було опитано близько 200 осіб, у тому числі працівників апарату губернатора та тих, хто подав скарги на губернатора.