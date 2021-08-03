Нью-Йорк першим у США вимагатиме доказів вакцинації для відвідування публічних приміщень

Нью-Йорк вимагатиме доказів вакцинації від COVID-19 для відвідування будь-яких публічних заходів у приміщеннях. Таким чином, Нью-Йорк стане першим великим містом у США, яке запроваджує обмеження для невакцинованих.

Нова вимога, оголошена мером Біллом де Блазіо 3 серпня, вплине на можливість їсти в приміщенні в ресторані, відвідувати бари, дивитися вистави чи відвідувати спортзал.

«Якщо ви щеплені... у вас є ключ, ви можете відкрити двері. Але якщо ви нещеплені, на жаль, ви не зможете брати участь у багатьох речах», – наголосив мер.

Ця практика запроваджуватиметься поетапно впродовж серпня та вересня. Близько 66% дорослих у Нью-Йорку повністю вакциновані.

Нині представники охорони здоров’я США закликають людей зробити щеплення і знову надягати маски в закритих приміщеннях на тлі поширення штаму «дельта».