Заохочення та інформування. Як грамотно вибудувати кампанію з вакцинації?

У Миколаївській області зафіксували 4 випадки інфікування штамом «Дельта». За два дні до цього головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв про 17 підтверджених випадків ураження новим штамом. У Києві лікарі констатували смерть першого пацієнта, в якого виявили «Дельту». Третя хвиля пандемії в Україні неминуча, стверджують експерти і додають, що за темпами вакцинації (на нинішній момент) Україна катастрофічно відстає від інших держав. Які мають бути підходи про організації кампанії з вакцинації? І як популяризують щеплення інші країни?

В очікуванні третьої хвилі

Українцям слід готуватися до третьої хвилі пандемії, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Третій спалах COVID-19 буде пов’язаний з поширенням штаму «Дельта», який є більш заразним і швидше передається.

«Аналізуючи ситуацію з поширенням «Дельти» у Великій Британії, можна стверджувати, що рівень госпіталізацій та смертності може зрости серед невакцинованого населення.

Чи захищають від штаму «Дельта» наявні вакцини? За попередніми даними Департаменту охорони здоров’я Великої Британії вакцини на 60-80% захищають від хвороби та на 95% від ускладнень, через які можлива госпіталізація», – зауважують у відомстві.

У МОЗ наголошують, що щеплення – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної інфекції.

Багато людей приїжджають з Росії, і майже у всіх зафіксованих випадків був виявлений саме цей штам

На думку лікаря-інфекціоніста Ольги Кобевко, наближення чергової хвилі коронавірусу є очевидним фактом, і цьому сприяють такі чинники:

влітку українці почали активно мандрувати, зокрема, і до тих країн, де активно циркулює «Дельта»;

попри нарощування темпів вакцинації, Україна все одно «пасе задніх».

Люди, які завершили вакцинацію, все одно повинні носити маски, оскільки можуть бути носіями цього штаму

«Багато людей приїжджають з Росії, і майже у всіх зафіксованих випадків був виявлений саме цей штам. Наразі маємо закордонні дослідження, які засвідчують, що мутація цього вірусу блискавично розповсюджується від інфікованих до здорових людей. Люди, які завершили вакцинацію, все одно повинні носити маски, оскільки можуть бути носіями цього штаму.

Буквально на днях я подивилась статистику, що у США 97% госпіталізованих осіб не були вакциновані. Саме ці люди потребують медичної допомоги в стаціонарі», – зауважила у коментарі Радіо Свобода Ольга Кобевко.

«Мізерні 3 %»

Станом на 31 липня понад 68 тисяч українців отримали щеплення проти коронавірусної інфекції, інформує МОЗ.

Від старту кампанії вакцинації понад 3,5 мільйони українців отримали першу дозу щеплення, а завершили вакцинацію більше двох мільйонів громадян. Відтак, повністю вакциновано в Україні менш ніж 2,8 відсотка населення. Для порівняння, в Ізраїлі станом на 30 липня щеплення завершили майже 58% людей.

Уряд оновив Національний план вакцинації проти коронавірусу, в якому планується нарощування темпів щеплень до кінця цього року. З вересня Україна може отримувати понад 8 мільйонів доз вакцини щомісяця. Нині чиновники визначили потребу у 5 мільйонів доз.

У МОЗ сподіваються, що до кінця 2021 року більшість дорослого населення України буде провакциновано.

Незважаючи на збільшення темпів вакцинації, показник щеплених громадян залишається вкрай низьким, і ця ситуація викликає тривогу, каже Ольга Кобевко.

«Це мізерна цифра. Вона не може вплинути на перебіг пандемії. Потрібно хоча б більше 30% вакцинованих громадян, а вже не кажу про необхідні 70%», – наголосила інфекціоніст.

Організація процесу

Щоб здійснити амбітні плани уряду щодо щеплення, необхідно переглянути підходи до вакцинальної кампанії, зауважує Ольга Кобевко. А саме:

налагодити логістику, змінити організацію процесу;

робити просвітницькі кампанії, викорінювати «вакцинальні» стереотипи серед громадян, а також заохочувати їх робити щеплення.

Підходили медпрацівники з планшетами, вводили дані пацієнта і робили ін’єкцію. Цей процес не потребує якихось спеціальних умов чи особливої кваліфікації медперсоналу

«Якщо візьмемо той таки Ізраїль, там вакцинація громадян проходила навіть на заправках. Підходили медпрацівники з планшетами, вводили дані пацієнта і робили ін’єкцію. Цей процес не потребує якихось спеціальних умов чи особливої кваліфікації медперсоналу.

Процес організації дуже на низькому рівні. У мене багато друзів, які ще не початку кампанії записалися через програму «Дія» і протягом чотирьох місяців так і не дочекалися виклику», – каже лікарка.

«Сьогоднішня ситуація – наслідок тривалих антивакцинальних кампаній»

Згідно з соціологічними опитуваннями, половина українців не готова вакціонуватися проти коронавірусу.

Велика кількість противників щеплення – це логічний наслідок тривалих масштабних антивакцинальних кампаній, вважає академік НАН, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергій Комісаренко.

Це стосується не лише коронавірусу, але й інших інфекційних хвороб. Адже, за його словами, наразі боротися з інфекційними захворюваннями можна лише через щеплення.

Приклади інших країн

Щоб стимулювати людей робити щеплення, уряди інших держав використовують різні методи впливу. У Швеції в рамках експерименту волонтери після проведення вакцинації отримують грошову винагороду.

У Німеччині урядовці випустили серію соціальних роликів, в яких через вакцинацію пропагують повернення до звичного життя.

У Великій Британії на підтримку щеплення залучають відомих людей.

У США бажаючих щепитися забезпечують безкоштовними поїздками.