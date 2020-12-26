На якісну вакцину потрібні мільярди гривень: чим і коли щеплюватимуть українців від COVID-19?

Президент України Володимир Зеленський очікує, що Україна отримає вакцину від COVID–19 вже наприкінці першого кварталу 2021 року. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, в свою чергу, повідомив, що Україна веде переговори з Китаєм щодо поставок вакцини від коронавірусу. Про закупку ковідної вакцини йшлося, зокрема, і під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з послами країн «Групи семи» та Євросоюзу. Попри неодноразові запевнення глави уряду про те, що Україна не буде закуповувати російську вакцину «Спутник V», у прокремлівських медіа все частіше лунають тези про те, що українці могли б швидше пройти масову вакцинацію із російською вакциною. Чого більше – політики чи медицини в питанні вакцинації від коронавірусу? Які кроки має зробити влада, щоб убезпечити своїх громадян? І в чому полягає мета масового щеплення?

МОЗ України розробило Національний план масової вакцинації. Згідно з ним, у першу чергу щеплення від ковідної інфекції отримають близько 21 млн українців, які входять у пріоритетні групи: це медики, військовослужбовці, соціальні працівники тощо.

На проведення вакцинації, за підрахунками очільника відомства Максима Степанова, необхідно 15,1 млрд грн. Наразі у державному бюджеті на ці потреби передбачено лише 2,6 млрд грн.

Ще 8000 мільйонів доз Україна отримає безкоштовно у рамках програми Фонду глобального доступу до вакцин COVAX.

Україна не входить у перелік держав, які одні з перших (після Великої Британії, США та Канади) почали масове щеплення своїх громадян. Як зазначила у своєму твітері директорка з глобальних прогнозів аналітичного центру Economist Intelligence Unit Агате Демаре, бідніші країни можуть отримати доступ до вакцин не раніше 2024 року.

На яку кількість вакцини розраховує Україна?

Якщо говорити про проведення якісної, повноцінної і ефективної кампанії з вакцинації, то укол проти коронавірусу мають отримати більшість населення – 30 млн українців, відповідно таку кількість доз вакцин повинна закупити держава, розповів в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України, академік НАН України Сергій Комісаренко.

Якщо щеплення відбувається у два етапи, то Україна має закупити 60 млн доз. За його словами, безкоштовна кількість доз, яку отримують від програми COVAX країни з нерозвиненою економікою (і Україна серед них) – це крапля в морі, відтак розраховувати на приборкання пандемії не доводиться.

У питанні комерційного придбання вакцини, крім ціни, держава, в першу чергу, має звертати увагу на якість вакцини, наголошує Сергій Комісаренко.

На жаль, в Україні маємо багато противників щеплення, це наслідок проведеної раніше масштабної кампанії. Це вкрай небезпечно

«На жаль, в Україні маємо багато противників щеплення, це наслідок проведеної раніше масштабної кампанії.

Це вкрай небезпечно. Наші люди повинні знати, що вакцини є єдиним засобом у боротьбі з тяжкими інфекційними захворюваннями. Ми маємо у бюджеті 2,6 млрд гривень. Це менше, ніж 100 млн доларів.

Ми ще не знаємо, яку вакцину будемо закуповувати. Зараз на слуху дві вакцини. Перша – це розробка компаній Pfizer і BioNTech. Вона показала свою ефективність і безпечність. Нам добре було б її мати, проте вона достатньо коштовна і вимагає низьких температур при зберіганні від -70 до -80 градусів. В Україні такого обладнання практично немає.

До того ж, кількість цих вакцин обмежена. Виробники обіцяють в цьому році випустити 6 млн доз, це дуже мало, в січні-лютому наступного року планують виробити ще 100 млн. Друга – це вакцина Moderna, її вже можна зберігати при -20 градусах, але вона також дорога», – зауважив Сергій Комісаренко.

Вакцинація не дає 100% гарантії, але рятує

Щеплення не забезпечує людині гарантований захист від коронавірусу. зауваждив у інтерв’ю Радіо Свобода головний лікар медичного центру «Біокурс» Тарас Жиравецький.

Вакцина дає можливість перенести захворювання в легшій формі. Якби зараз Україна вже мала вакцину і розпочала масове щеплення населення, то все одно потрібен час, щоб у людей виробилися антитіла.

Ми хочемо подивитися на досвід тієї ж Великої Британії і США, що в них буде відбуватися, наскільки вакцина буде ефективною

«Ми не маємо такої можливості провакционувати велику кількість людей за короткий термін, за один чи два місяці. Ми хочемо подивитися на досвід тієї ж Великої Британії і США, що в них буде відбуватися, наскільки вакцина буде ефективною.

Наш організм в силі подолати коронавірус за рахунок власних ресурсів. Наше основне завдання як медиків – підстрахувати щепленням пацієнтів, які перебувають у групі ризику», – переконаний Тарас Жиравецький.

Чи може Росія навֹ’язати свою вакцину?

Проросійські ЗМІ в Україні ведуть активну пропаганду російської вакцини як єдино можливої недорогої і ефективної для українських реалій. В цьому випадку, за думку академіка, простежується виразний політичний підтекст, адже російський винахід не зареєструвала ВООЗ і говорити про безпечність зарано. Росія не може нав’язати свій винахід, проте придбати його, можливо, змусять обставини.

Ми не маємо права купувати жодної вакцини, якщо не впевнені в її якості

«Особисто я проти російської вакцини. Ми не маємо права купувати жодної вакцини, якщо не впевнені в її якості. Це може зашкодити нашим людям, а також зіпсувати враження від усіх вакцин. Росія поки що не підтвердила ефективність своєї вакцини», – сказав Сергій Комісаренко.

Наразі у світі існує вже близько десяти вакцин, в яких завершується третя фаза клінічних досліджень, і український парламент, за словами Сергія Комісаренка, має закласти у бюджет в три рази більшу суму на покупку вакцин, ніж вона є зараз. Тоді Україна не змушена буде стояти перед фактом покупки найдешевшої розробки.

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