У МОЗ планують за 2 роки вакцинувати від COVID-19 щонайменше 50% українців

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19, який передбачає впродовж 2021–2022 років охопити вакцинацією від нової коронавірусної інфекції щонайменше 50% населення України (або близько 20 мільйонів людей). Документ розробили фахівці Центру громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ, повідомив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін.

«Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних щодо вакцин, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю», – наголосив Кузін.

План оновлюватимуть щодва тижні, щоб він відповідав реальній ситуації.

«Ми готові отримувати вакцину вже у першому кварталі 2021 року. Першочерговою буде вакцинація медиків, особливо тих, хто працює в стаціонарах, де надають лікування від COVID-19. Вакцинація для українців з непідконтрольної території також буде доступна – відповідна процедура буде затверджена окремим планом», – зазначив Кузін.

Планом затверджено чотири етапи вакцинації населення:

1) січень–квітень 2021 року – люди з найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень–червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

3) червень–вересень 2021 року – люди з високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 – березень 2022 року – люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

В Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за минулу добу – 8 513.