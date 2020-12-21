COVID-19: чи є нові штами приводом для занепокоєння?

Повідомлення з Британії та Південної Африки про нові штами коронавірусу, які, здається, легше поширюються, викликають тривогу, але експерти з питань вірусів стверджують, що незрозуміло, чи це так та чи вони складають загрозу вакцинам або викликають більш серйозні захворювання.

Проходячи через населення, віруси природно еволюціонують, деякі більше, ніж інші. Це одна з причин, чому нам потрібно щороку робити нове щеплення від грипу.

Нові варіації, або штами вірусу, які викликають COVID-19, були помічені майже з тих пір, як він був вперше виявлений у Китаї близько року тому.

У суботу прем'єр-міністр Боріс Джонсон оголосив про нові обмеження через новий штам. Кілька країн Європейського Союзу та Канада заборонили або обмежили деякі рейси з Великобританії, щоб спробувати обмежити будь-яке поширення.

Ось що відомо про ситуацію.

Що відомо про новий штам знайдений в Англії?

Експерти у галузі охорони здоров'я у Великобританії та США заявили, що штам, схоже, заражає легше, ніж інші, але поки немає доказів, що він є більш смертоносним.

Патрік Валланс, головний науковий радник британського уряду, сказав, що штам «швидко рухається і стає домінуючою варіацією», викликавши понад 60% інфекцій у Лондоні до грудня.

Штам також викликає занепокоєння, оскільки у нього так багато мутацій, майже два десятки, і деякі знаходяться на шипоподібному білку, який вірус використовує для прикріплення та зараження клітин. Цей шипоподібний білок є ціллю теперішніх вакцин.

«Звичайно, мене це турбує», але ще занадто рано, щоб зрозуміти, наскільки серйозним це виявиться, сказав доктор Раві Гупта, який вивчає віруси в Кембриджському університеті в Англії. Він та інші дослідники розмістили звіт про це на веб-сайті, який вчені використовують для того, щоб швидко поділитися розвитком подій, але стаття офіційно не переглядалась і не була опублікована в журналі.

Як виникають нові штами?

Віруси часто отримують незначні зміни однієї або двох літер у своєму генетичному алфавіті внаслідок звичайної еволюції. Дещо модифікований штам може стати найпоширенішим у країні чи регіоні лише тому, що саме цей штам там вперше закріпився, або тому, що події, які значно посприяли поширенню допомогли йому закріпитися.

Більше занепокоєння викликає коли вірус мутує, змінюючи білки на своїй поверхні, задля того, щоб врятуватися від ліків або імунної системи.

«Нові докази» свідчать про те, що можливо це почало відбуватися з новим коронавірусом, написав у Twitter Тревор Бедфорд, біолог та експерт з генетики Центру досліджень раку Фреда Хатчінсона в Сіетлі. «Зараз ми побачили появу та поширення декількох варіацій», які свідчать про це, в той час як деякі демонструють стійкість до антитіл, зазначив він.

Які інші штами виникли?

У квітні дослідники з Швеції виявили вірус із двома генетичними змінами, які, здається, зробили його майже в два рази більш інфекційним, заявив Гупта. За його словами, зафіксовано близько 6 000 випадків у всьому світі, здебільшого в Данії та Англії.

Тепер виявили кілька варіацій цього штаму. Деякі з них були зафіксовані у людей, які отримали їх із норкових ферм Данії. Новий південноафриканський штам має дві раніше виявлені зміни, а також деякі інші.

Той, що виявили у Великобританії має дві зміни та більше, включаючи вісім, які відносяться до шипоподібного білка, – сказав Гупта. Його називають «варіація, що розслідується», оскільки його значимість ще не відома.

Штам був виявлений у південно-східній Англії у вересні і з тих пір циркулює на тій території, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я BBC у неділю.

Чи люди, які заразились COVID-19 старого штаму, зможуть підчепити новий? Чи це поставить під сумнів вакцини?

Скоріш за все, ні, сказав колишній уповноважений з питань харчових продуктів і медикаментів США Скотт Готліб в ефірі CBS «Face the Nation» у неділю.

– Малоймовірно, – погодився Гупта.

Вівек Марті, який висунутий на посаду генерального хірурга обраним президентом Джо Байденом, заявив у неділю під час «Meet the Press» на телеканалі NBC, що «немає причин вважати, що розроблені вакцини не будуть ефективними проти цього вірусу також».

Багато експертів відзначають, що вакцини викликають широку реакцію імунної системи, та не тільки на шипоподібний білок.

Можливість того, що нові штами будуть стійкими до існуючих вакцин, є низькою, але не «неіснуючою», – сказав доктор Монсеф Слауї, головний науковий радник з питань дистрибуції вакцин урядом США, у неділю в ефірі CNN «State of the Union».

«До цього часу я не думаю, що була хоч одна варіація, яка б була стійка», – сказав він. «Я думаю, що ця конкретна варіація у Великобританії навряд чи змогла обійти вакцину».

Бедфорд погодився.

«Я не хвилююсь, оскільки, скоріш за все, знадобиться багато змін у генетичному коді, щоб підірвати вакцину, а не лише одна-дві мутації», – написав Бедфорд у Twitter. Але також написав, що вакцини можуть потребувати доопрацювання з часом, оскільки зміни накопичуються, і за змінами слід ретельніше стежити.

Mарті заявив, що новий штам не є причиною для змін таких рекомендації щодо охорони здоров’я, як носити маски, мити руки та дотримуватись соціальної дистанції.