США та Велика Британія могли б вплинути на те, щоб Україна отримала вакцину серед перших – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив розчарування рішенням адміністрації Дональда Трампа щодо заборони експорту вакцин. В інтерв’ю американському щоденнику The New York Times, оприлюдненому ввечері 19 грудня, це рішення не лише поставило під загрозу життя більшої кількості українців, але і ускладнило боротьбу з російською пропагандою.

До заборони на експорт Україна вела переговори з Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson про те, щоб пришвидшити доставку, але зараз вона повинна буде чекати кілька місяців на перші комерційні поставки вакцин через розпорядження президента Трампа.

«Звичайно, неможливо пояснити українському суспільству, чому, коли Америка та Європа не дають вам вакцин, ви не повинні приймати вакцини з Росії», – цитує українського президента американського газета.

Росія, як пише The New York Times, з радістю використала заборону експорту США з пропагандистською метою, висунувши ідею, що Україна, маючи таких друзів, може розглянути можливість замість цього звернутися до Москви за рятівними вакцинами – незважаючи на те, що Росія також підтримує сепаратистську війну.

Сайт президента України наводить повністю текст розмови з американським журналістом, де президент Зеленський говорить, що «США та Велика Британія сьогодні могли б дуже сильно вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими».

Вакцину «Супутник» сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації

«Я вважаю, що це питання може стати ще одним геополітичним ударом, це буде ще одна найсильніша інформаційна війна з боку Росії, й тут уже все в руках Сполучених Штатів Америки. Чому? Тому що вакцину «Супутник» сьогодні пропонують у суспільстві і в інформаційному просторі України. Російська Федерація використовує для цього телеканали, зокрема українські, які є союзниками політики Російської Федерації», – пояснює свою позицію президент Зеленський.

Разом з тим, Зеленський говорить, що російська вакцина не пройшла всіх випробувань, тому Україна не повинна допускати її до застосування у себе. «У нас з вами немає реальних доказів, що ця вакцина має стовідсотковий позитивний ефект. Більш того, я не можу взяти відповідальність за вакцину, наслідків дії якої ми не знаємо. Україна передусім базує своє рішення на тому, щоб вибрати безпечну вакцину», – сказав президент України.

Два тижні тому президент США Дональд Трамп підписав розпорядження забезпечити громадянам США пріоритет перед іншими країнами у розподілі вакцин американського виробництва.

Президент США Дональд Трамп 8 грудня підписав розпорядження, згідно з яким його адміністрація забезпечить «американцям пріоритетний доступ» до нових вакцин проти коронавірусу, закуплених урядом США, перш ніж вони будуть надані іншим країнам. Високопоставлений представник адміністрації підтвердив, що вакцину безкоштовно даватимуть громадянам США.