«Вляпалися у скандал» – посол Чалий про спроби команди Зеленського знайти підхід до Трампа

Нинішній українській адміністрації потрібно відновлювати довіру обраного президента США Джо Байдена, наголосив 15 грудня в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» український дипломат, посол України в США у 2015–2019 роках Валерій Чалий. За його словами, у 2019 році він був свідком початку кризи довіри у відносинах зі Сполученими Штатами, коли члени команди Зеленського не дослухалися до його порад.

«Ті нові обличчя української політики, які виграли на минулих виборах, приїхали до Сполучених Штатів, до Вашингтона, і сказали «все, традиційна дипломатія померла, зараз усе буде по-іншому». Вийшли на Джуліані (особистий адвокат Трампа Руді Джуліані – ред.), вийшли на якісь обхідні шляхи, в результаті вляпалися у скандал, не дослухавшися до посла… У цей період дуже жорсткої боротьби республіканців і демократів не можна було якісь обхідні шляхи шукати, треба працювати офіційно, з двома штабами – відкрито, прозоро і передбачувано», – стверджує український дипломат.

19 грудня 2019 року Дональд Трамп став третім президентом США після Ендрю Джонсона і Білла Клінтона, якому Палата представників оголосила імпічмент. Йому закидають зловживання владою і перешкоджання роботі Конгресу.

Розслідування про можливість імпічменту Трампа розпочалося у вересні 2019 року, після того, як співробітник спецслужб написав скаргу на тиск, який президент, за його даними, чинив на Україну з метою нашкодити своєму можливому суперникові на виборах 2020 року демократу Джо Байдену.

Білий дім був вимушений оприлюднити стенограму розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася в липні 2019 року. У ній Трамп рекомендував Зеленському поговорити з Джуліані, який «дуже багато знає про те, що відбувається, і він дуже здатний хлопець».

Він додав, що «є дуже багато розмов» про сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів.

«Тому будь-яка річ, яку ви зможете зробити разом із генеральним прокурором… Це буде чудово. Байден хизувався, що він зупинив розслідування, тому якщо ви зможете зайнятися цим… Для мене це звучить кошмарно», – сказав Трамп.

У відповідь Зеленський сказав, що знайомий із ситуацією. Він запевнив, що новий генеральний прокурор України (на той момент ішлося про Руслана Рябошапку) «розбереться із ситуацією» та розслідуванням щодо Burisma.