У США проти сина Джо Байдена проводять податкове розслідування

Син обраного президента США Джо Байдена Гантер 9 грудня заявив про розслідування проти нього щодо потенційних податкових порушень.

Федеральна прокуратура «розслідує мої податкові справи», – сказав Гантер Байден в заяві, опублікованій командою його батька.

«Я дуже серйозно ставлюся до цього питання, але впевнений, що професійний і об’єктивний аналіз цих питань продемонструє, що я вів свої справи законно і належним чином, в тому числі за допомогою професійних податкових консультантів», – йдеться у заяві.

Гантер сказав, що дізнався про розслідування 8 грудня. Подробиць щодо предмету розслідування він не розкрив.

Як повідомляється, розслідування розпочалося наприкінці 2018 року.

Розкриття інформації про федеральне розслідування, яке проводить прокуратура в Делавері, відбулося якраз у час, коли Джо Байден планує оголосити про свій вибір генерального прокурора. Від того, як розвиватиметься розслідування, залежать і позиції Байдена в очах республіканців під час його президентства.

Гантер Байден був об’єктом критики з боку президента Дональда Трампа та інших республіканців під час виборчої кампанії, в тому числі через його бізнесзв’язки в Україні, пов’язані з компанією Burisma, а також в Китаї, коли його батько був віцепрезидентом при адміністрації Барака Обами.

Команда Байдена заявила, що обраний президент «глибоко пишається своїм сином, який боровся з труднощами, включаючи жорстокі особисті випади у його бік за останні місяці».

CNN і AP з посиланням на джерела в Міністерстві юстиції повідомили, що розслідування з’ясовує, чи порушували Гантер і його ділові партнери податкове законодавство, а також чи відмивали гроші при веденні бізнесу за кордоном, в основному в Китаї.

Читайте також: Комітети Сенату США оприлюднили звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. Демократи вважають звіт політизованим

Податкове розслідування щодо Гантера Байдена, схоже, не має відношення до його справ в Україні. Проведене у вересні Сенатом розслідування під керівництвом республіканців показало, що «неясно», чи змінював колишній віцепрезидент політику США або робив якісь інші дії для допомоги своєму синові. Однак у звіті, який демократи критикували як політично мотивований, стверджувалося, що Гантер був залучений в «потенційну злочинну діяльність» в своїх ділових відносинах з українськими, російськими, казахськими та китайськими громадянами «сумнівного походження».