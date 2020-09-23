Комітети Сенату США оприлюднили звіт про роботу сина Джо Байдена в Україні. Демократи вважають звіт політизованим

Комітет Сенату Сполучених Штатів з національної безпеки та урядових справ і Комітет з питань фінансів 23 вересня оприлюднили звіт «Гантер Байден, «Бурісма» та корупція» в якому йдеться про діяльність сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена в Україні.



У документі на 87 сторінок викладені деталі роботи Гантера Байдена у правлінні газової компанії «Бурісма». Автори звіту, сенатори-республіканці Рон Джонсон та Чак Ґреслі стверджують, що така діяльність створювала конфлікт інтересів, у час коли Джо Байден був віцепрезидентом і опікувався в адміністрації справами України.



«Голови комітетів у ході розслідування виявили, що адміністрація Обами знала, що те, що Гантер Байден обіймав посаду в правлінні «Бурісми», було проблематичним і заважало ефективно втілювати стратегію щодо України», – йдеться у звіті.



Звіт визнає, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в «Бурісмі» вплинула на політику щодо України, яку проводила адміністрація Обами. Однак, у документі зазначено, що американські чиновники часів Обами попереджали адміністрацію про некоректність, яку створює участь сина віцепрезидента в правлінні української компанії.



Звіт оприлюднили за 6 тижнів до президентських виборів у США. Раніше цього місяця сенатор Джонсон, ініціатор розслідування діяльності Байдена в Україні, в інтерв'ю радіо Вісконсина заявив: розслідування «гадаю, виявить, що його не варто обирати президентом Сполучених Штатів»

Виборчий штаб Джо Байдена одразу розкритикував звіт, назвавши його спробою союзників Дональда Трампа за 6 тижнів до виборів зашкодити його політичному опоненту та втрутитися у виборчий процес.



Зокрема, зауважили у штабі Байдена, у звіті йдеться про те, що Байден, на посаді віцепрезидента тиснув на Україну, наполягаючи на звільненні з посади тогочасного генерального прокурора Віктора Шокіна, буцімто, намагаючись зупинити розслідування проти власників «Бурісми». Однак, повідомлення у пресі та заяви свідчать про те, що проти «Бурісми» не велось активних розслідувань на час звільнення Шокіна в 2016 році і його звільнення відповідало офіційній позиції США.