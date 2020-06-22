Порошенко заперечує, що Байден обговорював з ним компанію Burisma

Колишній віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден ніколи не тиснув на п’ятого президента України у зв’язку зі справою компанії Burisma, де працював його син Гантер. Про це Порошенко повідомив у коментарі каналу CNN.

Таким чином політик відповів на питання ведучого щодо того, чи Джо Байден колись говорив з ним про справу Burisma.

«Моя цілком чітка відповідь: ні, ніколи», – відповів Порошенко.​

Він також прокоментував тезу про те, що зазнавав тиску з боку американської адміністрації, відкинувши її.

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«Я не можу з цим погодитися, ані президент Обама, ані віце-президент Байден, ані президент Трамп чи віце-президент Майк Пенс ніколи на мене не тиснули», – запевнив голова «Європейської солідарності».

Порошенко також назвав справи проти себе переслідуванням за «захист суверенітету та національної єдності» на посаді президента, і подякував західним партнерам за виступ проти політичних переслідувань.

Восени 2019 року Порошенко сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода та UA:Перший «Схеми», що не давав вказівку закрити кримінальне провадження стосовно компанії Burisma, членом ради директорів якої був Гантер Байден.

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Трамп раніше заявляв, що колишній віцепрезидент Джо Байден, який є його опонентом на прийдешніх виборах президента, використовував свою посаду між 2009 та 2017 роками для тиску на уряд України заради звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна. Кінцевою метою таких дій, вважає Трамп, була вигода для сина Байдена та компанії Burisma, щодо якої прокуратура вела розслідування.