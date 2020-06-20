Зеленський не переслідує Порошенка – депутатка зі «Слуги народу»

Президент Володимир Зеленський і владна фракція «Слуга народу» не хочуть політично тиснути на п’ятого президента, народного депутата «Європейської солідарності» Петра Порошенка, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода депутатка від «Слуги народу» Ірина Верещук.

За її словами, президент Зеленський не переслідує свого попередника, хоча з погляду західних партнерів, які застерегли українську владу від вибіркового правосуддя, це може виглядати як політичний тиск.

«Точно не ставимо за мету тиснути. Це може бути ексцес виконавця, коли правоохоронна система не здатна поборотися з юристами Порошенка, яких у нього чимало. Він може собі їх дозволити. Тут можуть бути й інші. Наприклад, правоохоронна система не хоче боротися з п’ятим президентом Порошенком в силу того, що, можливо, все зміниться. У нас часто буває, що і ті, що були в опозиції, стають знову владою. Я не знаю, що у них в головах. Але тим не менше, я точно знаю, що президент Зеленський не переслідує п’ятого президента Порошенка», – сказала Верещук.

Представнки Заходу раніше висловили занепокоєння через кримінальні справи проти колишнього президента України Петра Порошенка.

Зокрема, посольство США в Україні наголосило, що «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків».

«Правосуддя в Україні має здійснюватися неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети – більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», – написала у своєму твіттері Мелінда Сіммонс, посол Великої Британії в Україні.

Колишній голова Європейської раді Дональд Туск заявив, що «дуже стурбований» політичними справами проти колишнього президента Порошенка. «Звинувачення не повинні ані нагадувати політично вмотивоване переслідування, ані бути політично вмотивованими проти окремих політичних опонентів», – цитує Туска Financial Times.

«Пильно стежити» за перебігом справ проти Порошенка обіцяли і в Європарламенті.

У справі, в якій Державне бюро розслідувань вручило Порошенкові підозру, слідство заявляє про те, що в 2018 році він нібито «схилив» голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень.

Один із адвокатів Порошенка Ілля Новіков припустив, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що звинувачення п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади не є політичним переслідуванням.