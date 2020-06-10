ОГП заявляє, що Порошенка підозрюють у схилянні голови Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади

В Офісі генерального прокурора повідомили про суть врученої раніше сьогодні народному депутатові від «Європейської солідарності», п’ятому президентові України Петру Порошенку підозри.

«За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом України, у 2018 році шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.



За даними ОГП, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань, вирішується питання щодо обрання щодо Петра Порошенка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше 10 травня прокурори оголосили Петру Порошенку підозру, який відмовився брати участь у допиті ДБР в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Один з адвокатів Порошенка Ілля Новіков припускав, що може йтися про підозру через призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

«Ця справа була сформульована так, що Порошенко начебто з метою вкрасти гроші, тобто заробітну платню Семочка, призначив його в обхід процедури на цю посаду. Це абсурд. Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже говорив, що це «юридичний треш». Так воно і є насправді», – заявив адвокат.

Перед будівлею ДБР Петро Порошенко закликав президента Володимира Зеленського не переслідувати опозицію.