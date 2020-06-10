ДБР: Порошенко відмовився від участі в допиті та «намагається покинути» будівлю бюро

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко відмовився від участі в допиті та «намагається покинути» будівлю Державного бюро розслідувань, повідомила пресслужба ДБР.

Допит мав відбуватися в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Перед тим, як зайти до будівлі бюро Порошенко висловив сподівання, що слідчі закриють провадження й вибачаться перед ним.

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах цього провадження.

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Колишній президент повідомив, що на виставці можна побачити оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі, на думку креативних слідчих, має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

Водночас ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит.

Згодом Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід Порошенка на допит. Адвокат колишнього президента заявив про порушення Кримінально-процесуального кодексу, оскільки його підзахисного не поінформували про засідання суду.