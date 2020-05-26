Порошенко не прийшов у ДБР, адвокат вважає виклик на допит незаконним

Колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко не прийшов на допит у Державне бюро розслідувань. Адвокат експрезидента Ігор Головань пояснив, що вважає виклик на допит незаконним.

За його словами, єдине, що здатні запропонувати слідчі «замовнику», – влаштувати Порошенку «пригоди» у вигляді допитів як свідка, «повернувшись до розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

«Змушені засмутити чиновників ДБР і їх високопоставленого клієнта. Порядок здійснення виклику у кримінальному провадженні врегульовано статтею 135 КПК України, і там про «відосики» – жодного слова. Особа викликається до слідчого шляхом вручення повістки. Потурати порушенням закону ми не будемо», – заявив Головань у Facebook.

Він вважає, що не знайшовши нічого протиправного в діяльності п’ятого президента України, «слідчі ДБР у пристрасному бажанні виправдати сподівання президента Зеленського заглибилися в історію і намагаються знайти щось протиправне у діяльності Петра Порошенка тих часів, коли майбутній президент Порошенко купував картини видатних майстрів».

Сам народний депутат у цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Радіо Свобода намагається отримати коментар від Державного бюро розслідувань.

ДБР повідомляло, що в межах провадження досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».