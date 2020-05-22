Терміново на допит – Порошенка кличуть 26 травня у ДБР як свідка

У Державному бюро розслідувань повідомили про термінове повідомлення про виклик п’ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка до ДБР як свідка.

«Державним бюро розслідувань у встановленому законом порядку доведено до громадянина Порошенка П.О. необхідність явки до ДБР для проведення допиту у якості свідка у одному із низки кримінальних проваджень. У зв’язку з цим повідомляємо Порошенка П.О. про необхідність з’явитися до Державного бюро розслідувань об 11:00 26 травня 2020 року на допит у якості свідка», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що виклик Порошенка пов’язаний із провадженням, в якому досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

У ДБР додали, що відомство здійснює досудове розслідування у низці кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування яких Петро Порошенко є свідком.

Порошенко раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».