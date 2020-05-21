Деркач розголосив державну таємницю, а Порошенку його «плівки» не загрожують – Фесенко

«Плівки Деркача» не розповіли світові нічого нового і Петрові Порошенку насправді навряд чи загрожують серйозні наслідки через порушене проти нього кримінальне провадження. Водночас оприлюднення записів може зіпсувати відносини з американцями, а вигоду від цього отримає лише Росія. Такі висновки експерти зробили з оприлюднення записів розмов нібито Петра Порошенка і Джо Байдена.

Позафракційний депутат Верховної Ради України Андрій Деркач оприлюднив записи нібито розмов п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом. Записи датовані 2015–2016 роками, коли обидва ще перебували на названих посадах.

На записах співрозмовники неодноразово обговорюють ситуацію в українському парламенті, зокрема вихід фракцій з владної коаліції, питання відставки уряду і призначення нового прем’єр-міністра, звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна та кандидатури на його наступника. У записаній розмові обговорювані питання на пряму пов’язуються з перспективами отримання Україною фінансової допомоги від США та позики в 1 мільярд доларів від МВФ.

«Дірка від бублика»

За словами Андрія Деркача, ці розмови демонструють, що є підстави обвинувачувати Порошенка «у державній зраді», оскільки країною в часи його президентства «керував Байден». Також народний депутат запевняє, що обговорення посадовцями теми звільнення і призначення генпрокурора було пов’язане із зацікавленістю Джо Байдена у припиненні розслідування діяльності української газовидобувної компанії Burisma. Але записи цього не підтверджують, в оприлюднених розмовах назва компанії не прозвучала жодного разу.

Це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє The Washington Post.

«Вони значною мірою відредагували записи, і це все не більше, ніж дірка від бублика, яка не отримала розголосу», – сказав Бейтс.

У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав версію російської провокації. Він заявив, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно?

«Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ ім. Дзержинського у Москві (на момент випуску Андрія Деркача у 1993 році заклад вже називався Академією Міністерства безпеки Росії – ред.), – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики», – заявив Порошенко на сторінці у фейсбуці.

Партія «Європейська солідарність» раніше також заявила, що аудіозаписи «сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію».

Відкрите запитання

Законних шляхів отримання народним депутатом записів розмов президента України з американським посадовцем просто не існує. Утім, Офіс президента, як заявив Порошенко, є не єдиним гіпотетично можливим джерелом, з якого Деркач міг отримати записи. На цьому зауважує у розмові з Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

Деркач завжди займав промосковську позицію, він міг отримати записи від Росії. Деркач – є учасником гри з дестабілізації в Україні

«Враховуючи, що Деркач завжди займав промосковську позицію, то він міг отримати записи від Росії. Деркач – є учасником гри з дестабілізації в Україні, впровадження концепції хаосу. Росіяни мають таку агентуру і техніку, що можуть отримати доступ і до таких записів. Наші політики постійно недооцінюють можливості спеціальних служб росіян та їхній вплив. Путін підняв роль спецслужб і лякає ними весь світ. А у нас жоден президент не приділяв цьому належної уваги», – каже Скіпальський.

Син генерала Служби безпеки України, який навчався в Академії Міністерства безпеки Росії, не міг бути непоміченим російськими спецслужбами і не мати з ними контактів. Чи збереглися такі контакти до сьогодні? Олександр Скіпальський залишає це запитання відкритим за бараком доказів.

Тим часом через «плівки Деркача» щодо Петра Порошенка вже відкрили справу про державну зраду, повідомили ​Радіо Свобода в Офісі генерального прокурора.

«Відомості внесли в ЄРДР за двома статтями: частина 1 статті 111, частина 2 статті 364 (державна зрада та зловживання владою – ред.)», – розповіли Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

Але мала бути відкрита кримінальна справа проти Андрія Деркача за розголошення державної таємниці, якою є записи телефонних розмов президента, наголошує у коментарі Радіо Свобода голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко. Він зауважує, що наразі немає доказів того, що записами Деркача забезпечили саме російські спецслужби. Доки не проведене результативне розслідування, не можна виключати ні російські, ні українські, ні американські джерела, вважає політолог.

Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи

«Порошенко – гадаю, це проміжна жертва. Мета Деркача – інша. Є припущення, що у цій справі може бути американський слід. Ми знаємо, що були контакти Деркача з Джуліані. Так до нього могли потрапити і записи. А далі розкручується комбінація: Деркач оприлюднює, далі відкривають кримінальне провадження, потім починається розслідування факту розмов, а таким чином можна відновити розслідування по Байдену. Початок такого розслідування в Україні може стати поштовхом для розслідування у США. Зрозуміло, що Деркач – в умовній партії Трампа в Україні, це дуже помітно.

Але ніяких великих сенсацій на тих плівках немає, все, що там є, давно відомо. Не думаю, що для Порошенка будуть серйозні правові наслідки. Гадаю, навіть для виборчої кампанії Байдена тут немає серйозних загроз», – каже Фесенко.

Андрій Деркач провів свою «викривальну» пресконференцію у переддень пресконференції президента Володимира Зеленського. Не виключено, що саме заради того, аби Зеленський був змушений коментувати цю тему і таким чином стимулювати розслідування, припускає Володимир Фесенко.

Не останній дзвінок, який побачать українці

Володимир Зеленський під час своєї пресконференції все ж згадав оприлюднені напередодні записи розмов Джо Байдена та Петра Порошенка.

«Це не останній дзвінок, який побачать українці. Реагувати повинна прокуратура», – заявив президент.

Крім того, Зеленський наголосив, що покарання Порошенку за його діяльність «ще попереду».

«Агент російського впливу»

Але «плівки Деркача» не розповіли нічого нового. Записи містять те, про що Байден говорив публічно, зокрема, про свою вимогу щодо звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, зауважує у коментарі Радіо Свобода директор Інституту світової політики Євген Магда. Політолог називає Андрія Деркача «агентом російського впливу» і припускає, що той оприлюднив записи заради загравання з частиною американського політикуму.

В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука

«Це розраховано не на українську аудиторію, а на американську. Гадаю, це гра з командою, очевидно, Дональда Трампа, пас команді Трампа. Але показовим є те, хто саме «розганяє» ці меседжі. В історії з цими плівками ми бачимо співдружність медіа і телеграм-каналів, наближених до Ігоря Коломойського та Віктора Медведчука. Здається, нам знову натягують сценарій касетного скандалу. Але цей сценарій буде не дуже добрим щодо українсько-американських відносин. Якщо ми влазимо в подібні «вузькоплівочні» відносини, то це не призведе до збереження двопартійної підтримки України за будь-якого результату президентських виборів у США», – наголошує Магда.

Ніхто, крім Росії, так не виграє від можливої втрати Україною підтримки з боку Демократичної і Республіканської партій США, зауважує Євген Магда.

Утім, якщо оприлюднення «плівок Деркача» розглядати у контексті міжнародної політики, то операцію провели не тими руками. «Викриття», що походять від Андрія Деркача, не матимуть значних наслідків, вважає науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України, американіст Олександр Потєхін. За словами експерта, в США тепер не сприймають скомпроментованих діячів режиму Януковича.

Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори

«Це спроби політичних трупів якимось чином зачепитися за американську внутрішньополітичну боротьбу, за президентські вибори. Але це виглядає смішним і недоречним. Хлопці не розуміють, куди лізуть. Можна подумати, у США не знають ціни таким деркачам. Політичним банкрутам не вдасться на цій темі заробити політичний капітал. Але прозвучати поряд з Байденом чи Трампом – це вже велике щастя для таких колишніх політиків. Цим «тіням» ніякого позитиву від цієї історії «не світить». Нині в очах американців, громадської думки, будь-який зв’язок з Януковичем викликає тільки огиду», – зазначає Потєхін.

Натомість, якщо «плівки Деркача» розглядати у виключно українському контексті, то можна побачити спробу проросійських сил прискорити антимайданівський реванш, ознаки якого вже намітилися в Україні, говорить Олександр Потєхін. Експерт заважує, що спільна зацікавленість у цьому діячів режиму Януковича і кремлівської верхівки є загальновідомою.